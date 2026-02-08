Відео
Головна Економіка 20 євро за в’їзд до ЄС — коли доведеться платити українцям

20 євро за в’їзд до ЄС — коли доведеться платити українцям

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 19:15
Умови в’їзду до ЄС зміняться — коли для перетину кордону українцям доведеться заплатити
Люди перетинають кордон. Фото: УНІАН

Порядок в’їзду до країн Європейського Союзу невдовзі зміниться. Уже у 2026 році громадяни безвізових держав з біометричними паспортами перед поїздкою до ЄС повинні будуть отримати спеціальний електронний дозвіл та сплатити обов’язковий збір. 

Про те, коли зміняться правила в'їзду до ЄС та скільки доведеться платити українцям при перетині кордону, повідомляє редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Євросоюзу.

Читайте також:

Що таке ETIAS та як це працюватиме

Йдеться про запуск системи ETIAS — електронного дозволу на подорож. Це не віза, а попередня онлайн-перевірка безпеки для мандрівників. Щоб отримати дозвіл, потрібно буде:

  • заповнити онлайн-анкету з особистими та паспортними даними;
  • відповісти на кілька запитань щодо безпеки;
  • дочекатися автоматичної перевірки через міжнародні бази даних;
  • отримати рішення електронною поштою.

У більшості випадків відповідь приходитиме швидко, але можливі і затримки. Саме тому, про оформлення дозволу варто буде подбати заздалегідь.

Скільки платитимуть українці за дозвіл на в'їзд до ЄС

Вартість ETIAS становитиме 20 євро з людини (трохи більше 1000 грн). Оплата здійснюється тільки онлайн і не повертається — навіть у разі відмови або помилки в анкеті. Повторна заявка потребуватиме нової оплати. Оформлювати ETIAS не потрібно:

  • дітям до 18 років і людям віком понад 70 років;
  • власникам шенгенських або довгострокових національних віз;
  • громадянам України зі статусом тимчасового захисту або в межах гуманітарних програм.
Вартість ETIAS та умови оформлення. Фото: Скриншот/Telegram-канал "Ти ж Юрист"

На який термін видаватимуть ETIAS

Дозвіл буде чинним до трьох років або до закінчення строку дії паспорта. При цьому діє стандартне правило перебування — не більше 90 днів протягом кожних 180 днів.

Коли запрацюють нові правила

Запуск системи запланований на другу половину 2026 року. Після цього авіакомпанії, автобусні та залізничні перевізники перевірятимуть наявність ETIAS ще до посадки пасажирів.

У ЄС пояснюють, що нова система допоможе підвищити безпеку та пришвидшити проходження кордону. До прикладу, подібні електронні дозволи вже багато років діють у США та Канаді.

Раніше ми писали, що деяким українцям доведеться доплачувати на кордоні, якщо вони везуть із-за кордону подарунки чи покупки. Товари, вартість яких перевищує встановлені норми, потрібно обов’язково декларувати.

Також ми розповідали, що українцям можуть відмовити у видачі закордонного паспорта. Це може відбутись як в Україні через ДМС, так і за кордоном у посольствах чи консульствах.

Європейський союз кордон безвізовий режим гроші виїзд за кордон
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
