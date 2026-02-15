Пересечение границы в 2026 — какие товары надо перевозить через красный коридор

Пункт пропуска на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Украинцы в основном пользуются "зеленым коридором", когда проходят через государственную границу, ведь мало кто везет в багаже крупную сумму наличных или товары, подлежащие декларированию. Однако не помешает разобраться, в каких случаях обязательным является прохождение "красного коридора" и что грозит за нарушение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Реклама

Читайте также:

Что такое "красный коридор"

Так называют зону упрощенного таможенного контроля на границе, где нужно декларировать имущество. От путешественников требуют заполнить документы относительно вещей в багаже, предъявить все имеющиеся товары и чеки/ярлыки. На основе полученных сведений должностные лица определяют стоимость вещей: если сумма превышает допустимый лимит, придется заплатить налог.

Зато прохождение по "зеленому коридору" означает отсутствие у гражданина имущества, которое подлежит обязательному декларированию. Если человек сознательно выбрал этот канал таможенного контроля, он негласно отрицает наличие запрещенных или ограниченных к транспортировке вещей.

Что надо перевозить через "красный коридор"

Существует широкий перечень товаров, с которыми необходимо проходить по "красному коридору", дабы избежать потенциальных штрафов. Речь идет о:

изделиях, на пропуск которых требуются разрешительные документы;

культурных ценностях;

ценных бумагах и банковских металлах;

наличной валюте на сумму более 10 000 евро в эквиваленте (на одного человека);

лекарственных средствах с содержанием наркотических, психотропных веществ или прекурсоров;

вещах общей стоимостью более 500 евро или весом более 50 кг;

домашних животных при наличии оригиналов международных ветеринарных сертификатов страны происхождения.

Если путешественник пытался избежать декларирования валюты, ему грозит ответственность по статье 471 Таможенного кодекса — 20% суммы превышения лимита. За перемещение товаров через границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от должностных лиц будет штраф в размере 50-100% стоимости. Уклонение от уплаты налогов влечет санкцию в размере 50-150% неуплаченной суммы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам на польской границе придется показать минимальную сумму наличных, иначе наших граждан могут не пропустить. Речь идет о 300 злотых для поездки продолжительностью до четырех дней.

Также мы писали, что украинцам запрещено ввозить на территорию государств ЕС мясо, колбасу, сало, консервы и молочные продукты. За нарушение грозит штраф до 1 000 евро в зависимости от страны или отказ во въезде.