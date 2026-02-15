Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Пересечение границы с вещами — что можно перевозить через "красный коридор"

Пересечение границы с вещами — что можно перевозить через "красный коридор"

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 15:10
Пересечение границы в 2026 — какие товары надо перевозить через красный коридор
Пункт пропуска на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Украинцы в основном пользуются "зеленым коридором", когда проходят через государственную границу, ведь мало кто везет в багаже крупную сумму наличных или товары, подлежащие декларированию. Однако не помешает разобраться, в каких случаях обязательным является прохождение "красного коридора" и что грозит за нарушение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Реклама
Читайте также:

Что такое "красный коридор"

Так называют зону упрощенного таможенного контроля на границе, где нужно декларировать имущество. От путешественников требуют заполнить документы относительно вещей в багаже, предъявить все имеющиеся товары и чеки/ярлыки. На основе полученных сведений должностные лица определяют стоимость вещей: если сумма превышает допустимый лимит, придется заплатить налог.

Зато прохождение по "зеленому коридору" означает отсутствие у гражданина имущества, которое подлежит обязательному декларированию. Если человек сознательно выбрал этот канал таможенного контроля, он негласно отрицает наличие запрещенных или ограниченных к транспортировке вещей.

Что надо перевозить через "красный коридор"

Существует широкий перечень товаров, с которыми необходимо проходить по "красному коридору", дабы избежать потенциальных штрафов. Речь идет о:

  • изделиях, на пропуск которых требуются разрешительные документы;
  • культурных ценностях;
  • ценных бумагах и банковских металлах;
  • наличной валюте на сумму более 10 000 евро в эквиваленте (на одного человека);
  • лекарственных средствах с содержанием наркотических, психотропных веществ или прекурсоров;
  • вещах общей стоимостью более 500 евро или весом более 50 кг;
  • домашних животных при наличии оригиналов международных ветеринарных сертификатов страны происхождения.

Если путешественник пытался избежать декларирования валюты, ему грозит ответственность по статье 471 Таможенного кодекса — 20% суммы превышения лимита. За перемещение товаров через границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от должностных лиц будет штраф в размере 50-100% стоимости. Уклонение от уплаты налогов влечет санкцию в размере 50-150% неуплаченной суммы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам на польской границе придется показать минимальную сумму наличных, иначе наших граждан могут не пропустить. Речь идет о 300 злотых для поездки продолжительностью до четырех дней.

Также мы писали, что украинцам запрещено ввозить на территорию государств ЕС мясо, колбасу, сало, консервы и молочные продукты. За нарушение грозит штраф до 1 000 евро в зависимости от страны или отказ во въезде.

граница Таможенная служба штрафы запрет выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации