Зеленый коридор на границе — что можно перевозить и почему штрафуют в 2026

Пункт пропуска на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Не все украинцы знают о таможенных ограничениях, когда возвращаются домой из дальней поездки. Например, о запрещенной еде на границе или перевозке дорогих товаров. Незнание может привести к проблемам — штрафам и даже конфискации вещей.

С чем можно пройти "зеленый коридор" на границе, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Реклама

Читайте также:

Что такое "зеленый коридор"

Так называют зону упрощенного таможенного контроля, где не нужно декларировать личные вещи. Прохождение этим коридором считается негласным подтверждением того факта, что путешественник не перевозит ничего запрещенного или товаров, подлежащих декларированию.

В то же время должностное лицо таможни имеет полномочия попросить человека показать билет и паспорт, провести выборочный контроль багажа или осмотреть ручную кладь с помощью сканера. Если выяснится попытка обмана, нарушителю грозит большой штраф за уклонение от декларирования и перевозку товаров вне таможенного контроля.

Что можно перевозить через "зеленый коридор"

Существует довольно широкий список вещей, которые не подлежат декларированию. В него входят изделия личного пользования в ограниченных количествах, в частности:

техника (2 мобильных телефона, 1 видеокамера, 1 фотоаппарат, 2 ноутбука);

спортивное снаряжение;

украшения с признаками эксплуатации;

одежда и обувь, предназначенные исключительно для собственного пользования;

500 мл туалетной воды или 100 мл духов;

товары общей стоимостью до 500 евро и весом не более 50 кг;

валютные ценности в эквиваленте до 10 000 евро;

алкогольные напитки (1 л водочных изделий, 2 л вина, 5 л пива);

табачные изделия (200 сигарет, или 50 сигар, или 250 г табака);

продукты питания для собственного потребления на сумму до 200 евро;

лекарственные средства до 5 упаковок каждого наименования на одного человека (или в количестве, не превышающем рецептурное).

Если путешественник будет препятствовать должностному лицу в доступе к вещам, пытаться пройти вне контроля или скрыть купленные за границей товары, ему грозит ответственность по нескольким статьям Таможенного кодекса. Придется заплатить штраф в размере от 30% до 100% стоимости незадекларированных товаров.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы должны подтвердить свое финансовое состояние на границе с Польшей, показав минимальную сумму бумажных денег. От иностранцев требуют наличия 300 злотых на поездку до четырех дней.

Также мы писали, что украинцам придется платить 20 евро за разрешение на пересечение границы Европейского Союза. Это предусмотрено правилами новой системы ETIAS, которую планируют ввести в 2026 году.