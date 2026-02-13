Зелений коридор на кордоні — що можна перевозити і чому штрафують у 2026

Пункт пропуску на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Не всі українці знають про митні обмеження, коли повертаються додому з далекої поїздки. Наприклад, про заборонену їжу на кордоні чи перевезення дорогих товарів. Незнання може призвести до проблем — штрафів і навіть конфіскації речей.

З чим можна пройти "зелений коридор" на кордоні, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу.

Що таке "зелений коридор"

Так називають зону спрощеного митного контролю, де не потрібно декларувати особисті речі. Проходження цим коридором вважається негласним підтвердженням того факту, що мандрівник не перевозить нічого забороненого або товарів, які підлягають декларуванню.

Водночас посадова особа митниці має повноваження попросити людину показати квиток і паспорт, провести вибірковий контроль багажу чи оглянути ручну поклажу за допомогою сканера. Якщо з’ясується спроба обману, порушнику загрожує великий штраф за ухилення від декларування і перевезення товарів поза митним контролем.

Що можна перевозити через "зелений коридор"

Існує доволі широкий список речей, які не підлягають декларуванню. В нього входять вироби особистого користування в обмежених кількостях, зокрема:

техніка (2 мобільних телефони, 1 відеокамера, 1 фотоапарат, 2 ноутбука);

спортивне спорядження;

прикраси з ознаками експлуатації;

одяг і взуття, призначені виключно для власного користування;

500 мл туалетної води або 100 мл парфумів;

товари загальною вартістю до 500 євро і вагою не більше 50 кг;

валютні цінності в еквіваленті до 10 000 євро;

алкогольні напої (1 л горілчаних виробів, 2 л вина, 5 л пива);

тютюнові вироби (200 цигарок, або 50 сигар, або 250 г тютюну);

продукти харчування для власного споживання на суму до 200 євро;

лікарські засоби до 5 упаковок кожного найменування на одну людину (або в кількості, що не перевищує рецептурну).

Якщо мандрівник буде перешкоджати посадовій особі в доступі до речей, намагатися пройти поза контролем або приховати куплені за кордоном товари, йому загрожує відповідальність за кількома статтями Митного кодексу. Доведеться заплатити штраф у розмірі від 30% до 100% вартості незадекларованих товарів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці повинні підтвердити свій фінансовий стан на кордоні з Польщею, показавши мінімальну суму готівки. Від іноземців вимагають наявності 300 злотих на поїздку до чотирьох днів.

Також ми писали, що українцям доведеться платити 20 євро за дозвіл на перетин кордону Європейського Союзу. Це передбачено правилами нової системи ETIAS, яку планують запровадити у 2026 році.