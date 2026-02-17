Правила виїзду за кордон — куди українцям не потрібна віза у 2026 році

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Громадяни України мають право перетинати кордон лише з біометричним паспортом і кількома іншими документами, не переймаючись оформленням візи. Звісно, подорожувати з туристичною метою за безвізовим режимом вдасться не всюди, тому не завадить розібратися з географічними обмеженнями.

Куди українці можуть поїхати без візи

Спеціальний дозвіл на перебування не потрібен у країнах Шенгенської зони. Також візу не вимагають на кордоні європейських держав, з якими укладені відповідні угоди (навіть якщо географічно території розташовані далеко від материка).

Період перебування здебільшого становить 90 днів протягом 180-денного періоду, однак не всюди. Необхідно уточнити цю деталь перед виїздом, аби випадково не порушити правила безвізового режиму.

Європа

Якщо говорити про європейський регіон, у перелік держав, кордони яких українці можуть перетинати лише з біометричним паспортом, входять: Австрія, Андорра, Бельгія, Болгарія, Ватикан, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Італія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Ліхтенштейн, Мальта, Монако, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Сан-Марино, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Грузія, Молдова, Білорусь, Ґренландія, Фарерські острови, Канарські острови, Азорські острови, Мадейра, Аруба, Кюрасао.

Азія

В азійській частині материка безвізовий режим для громадян України діє на території таких держав: Ізраїль, Туреччина, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Монголія, Малайзія, Гонконг, Азербайджан, Вірменія, Бруней,Катар, ОАЕ, Таджикистан, Палестина, Таїланд.

Африка та Океанія

Серед африканських країн можна виділити Туніс, Маврикій та Есватіні. В Океанії — Мікронезію, Вануату, Кірибаті, Маршаллові Острови та Фіджі.

Америка

Окремо слід згадати про континенти Північної та Південної Америки. Віза не потрібна в таких країнах: Бразилія, Аргентина,Чилі, Колумбія, Еквадор, Панама, Перу, Нікарагуа, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Домініка, Антигуа і Барбуда,Гаїті, Барбадос, Ямайка, Гренада, Домініканська Республіка, Коста-Рика, Нікарагуа, Сент-Вінсент і Гренадини, Сент-Кіттс і Невіс, Парагвай, Уругвай.

Які документи потрібні для поїздки

Безвізовий режим не означає, що туристи можуть обійтися взагалі без дозвільних документів. Більшість країн Європи дозволяють перебування протягом 90 днів, інші держави — від 30 до 60 днів. На кордоні мандрівникам доведеться показати (список залежить від конкретного напряму):

біометричний закордонний паспорт;

поліс туристичного страхування для покриття медичних витрат;

зворотний квиток;

підтвердження фінансового стану (готівкові кошти, виписку з банківського рахунку);

підтвердження проживання (бронь у готелі, оренда житла тощо).

Загалом українці можуть відвідати близько 149 держав світу за безвізовим режимом або з видачею дозвільного документа по прибуттю. Якщо турист залишиться на території країни хоча б на 1 день довше, ніж дозволено, йому загрожують штрафи, тимчасова заборона на повернення і навіть депортація.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з деякими товарами доведеться проходити "червоним коридором" на кордоні. Без декларування не можна везти валюту понад 10 000 євро, культурні цінності, домашніх тварин і дорогі подарунки.

Також ми писали, що для в’їзду до Румунії українцям потрібен лише чинний біометричний паспорт у 2026 році. Однак перебування за кордоном для роботи чи навчання вимагає від іноземців оформити візу.