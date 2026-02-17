Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Куди українці можуть поїхати без візи у 2026 — повний список держав

Куди українці можуть поїхати без візи у 2026 — повний список держав

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 18:05
Правила виїзду за кордон — куди українцям не потрібна віза у 2026 році
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Громадяни України мають право перетинати кордон лише з біометричним паспортом і кількома іншими документами, не переймаючись оформленням візи. Звісно, подорожувати з туристичною метою за безвізовим режимом вдасться не всюди, тому не завадить розібратися з географічними обмеженнями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал Visit Ukraine.

Реклама
Читайте також:

Куди українці можуть поїхати без візи

Спеціальний дозвіл на перебування не потрібен у країнах Шенгенської зони. Також візу не вимагають на кордоні європейських держав, з якими укладені відповідні угоди (навіть якщо географічно території розташовані далеко від материка).

Період перебування здебільшого становить 90 днів протягом 180-денного періоду, однак не всюди. Необхідно уточнити цю деталь перед виїздом, аби випадково не порушити правила безвізового режиму.

  • Європа

Якщо говорити про європейський регіон, у перелік держав, кордони яких українці можуть перетинати лише з біометричним паспортом, входять: Австрія, Андорра, Бельгія, Болгарія,  Ватикан, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Італія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Ліхтенштейн, Мальта, Монако, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Сан-Марино, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Грузія, Молдова, Білорусь, Ґренландія, Фарерські острови, Канарські острови, Азорські острови, Мадейра, Аруба, Кюрасао.

  • Азія

В азійській частині материка безвізовий режим для громадян України діє на території таких держав: Ізраїль, Туреччина, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Монголія, Малайзія, Гонконг, Азербайджан, Вірменія, Бруней,Катар, ОАЕ, Таджикистан, Палестина, Таїланд.

  • Африка та Океанія

Серед африканських країн можна виділити Туніс, Маврикій та Есватіні. В Океанії — Мікронезію, Вануату, Кірибаті, Маршаллові Острови та Фіджі.

  • Америка

Окремо слід згадати про континенти Північної та Південної Америки. Віза не потрібна в таких країнах: Бразилія, Аргентина,Чилі, Колумбія, Еквадор, Панама, Перу, Нікарагуа, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Домініка, Антигуа і Барбуда,Гаїті, Барбадос, Ямайка, Гренада, Домініканська Республіка, Коста-Рика, Нікарагуа,  Сент-Вінсент і Гренадини, Сент-Кіттс і Невіс, Парагвай, Уругвай.

Які документи потрібні для поїздки

Безвізовий режим не означає, що туристи можуть обійтися взагалі без дозвільних документів. Більшість країн Європи дозволяють перебування протягом 90 днів, інші держави — від 30 до 60 днів. На кордоні мандрівникам доведеться показати (список залежить від конкретного напряму):

  • біометричний закордонний паспорт;
  • поліс туристичного страхування для покриття медичних витрат;
  • зворотний квиток;
  • підтвердження фінансового стану (готівкові кошти, виписку з банківського рахунку);
  • підтвердження проживання (бронь у готелі, оренда житла тощо).

Загалом українці можуть відвідати близько 149 держав світу за безвізовим режимом або з видачею дозвільного документа по прибуттю. Якщо турист залишиться на території країни хоча б на 1 день довше, ніж дозволено, йому загрожують штрафи, тимчасова заборона на повернення і навіть депортація.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з деякими товарами доведеться проходити "червоним коридором" на кордоні. Без декларування не можна везти валюту понад 10 000 євро, культурні цінності, домашніх тварин і дорогі подарунки.

Також ми писали, що для в’їзду до Румунії українцям потрібен лише чинний біометричний паспорт у 2026 році. Однак перебування за кордоном для роботи чи навчання вимагає від іноземців оформити візу.

кордон безвізовий режим документи країни виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації