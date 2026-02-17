Видео
Куда украинцы могут поехать без визы в 2026 — полный список государств

Куда украинцы могут поехать без визы в 2026 — полный список государств

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 18:05
Правила выезда за границу — куда украинцам не нужна виза в 2026 году
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Граждане Украины имеют право пересекать границу только с биометрическим паспортом и несколькими другими документами, не заботясь об оформлении визы. Конечно, путешествовать с туристической целью по безвизовому режиму удастся не везде, поэтому не помешает разобраться с географическими ограничениями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал Visit Ukraine.

Читайте также:

Куда украинцы могут поехать без визы

Специальное разрешение на пребывание не требуется в странах Шенгенской зоны. Также визу не требуют на границе европейских государств, с которыми заключены соответствующие соглашения (даже если географически территории расположены далеко от материка).

Период пребывания в основном составляет 90 дней в течение 180-дневного периода, однако не везде. Необходимо уточнить эту деталь перед выездом, дабы случайно не нарушить правила безвизового режима.

  • Европа

Если говорить о европейском регионе, в перечень государств, границы которых украинцы могут пересекать только с биометрическим паспортом, входят: Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Ватикан, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Лихтенштейн, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Сан-Марино, Испания, Швеция, Швейцария, Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия, Грузия, Молдова, Беларусь, Гренландия, Фарерские острова, Канарские острова, Азорские острова, Мадейра, Аруба, Кюрасао.

  • Азия

В азиатской части материка безвизовый режим для граждан Украины действует на территории таких государств: Израиль, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия, Малайзия, Гонконг, Азербайджан, Армения, Бруней, Катар, ОАЭ, Таджикистан, Палестина, Таиланд.

  • Африка и Океания

Среди африканских стран можно выделить Тунис, Маврикий и Эсватини. В Океании — Микронезию, Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова и Фиджи.

  • Америка

Отдельно следует упомянуть о континентах Северной и Южной Америки. Виза не нужна в таких странах: Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Эквадор, Панама, Перу, Никарагуа, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Доминика, Антигуа и Барбуда, Гаити, Барбадос, Ямайка, Гренада, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Парагвай, Уругвай.

Какие документы нужны для поездки

Безвизовый режим не означает, что туристы могут обойтись вообще без разрешительных документов. Большинство стран Европы разрешают пребывание в течение 90 дней, другие государства — от 30 до 60 дней. На границе путешественникам придется показать (список зависит от конкретного направления):

  • биометрический загранпаспорт;
  • полис туристического страхования для покрытия медицинских расходов;
  • обратный билет;
  • подтверждение финансового состояния (наличные средства, выписку с банковского счета);
  • подтверждение проживания (бронь в отеле, аренда жилья и т.д.).

В целом украинцы могут посетить около 149 государств мира по безвизовому режиму или с выдачей разрешительного документа по прибытию. Если турист останется на территории страны хотя бы на 1 день дольше, чем разрешено, ему грозят штрафы, временный запрет на возвращение и даже депортация.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с некоторыми товарами придется проходить по "красному коридору" на границе. Без декларирования нельзя везти валюту свыше 10 000 евро, культурные ценности, домашних животных и дорогие подарки.

Также мы писали, что для въезда в Румынию украинцам нужен только действующий биометрический паспорт в 2026 году. Однако пребывание за границей для работы или учебы требует от иностранцев оформить визу.

граница безвизовый режим документы страны выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
