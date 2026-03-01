Новые правила для украинцев в Польше — до какой даты можно легально находиться в стране

Люди с вещами на улице. Фото: УНИАН

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал новый закон, который устанавливает четкие сроки, в течение которых украинские беженцы могут легально находиться в стране. После переходного срока, украинцам нужно будет адаптироваться к новым условиям предоставления защиты и правового статуса.

О том, до какой даты украинские беженцы могут легально находиться в Польше, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Сколько времени Украинцы могут легально находиться в Польше

Закон отменяет специальный устав для временной защиты украинцев во время войны и постепенно переводит их на новые правила. Основные права и помощь для беженцев теперь будут интегрированы в общий закон о защите иностранцев.

Переходный период продлится с 5 марта 2026 по 4 марта 2027 года. В течение этого времени украинцы могут легально находиться в Польше и пользоваться частью социальных выплат и льгот. После того им придется адаптироваться к новому правовому статусу.

Сколько денег нужно иметь украинцам для въезда в Польшу

Не все украинцы знают, что на границе может понадобиться наличие наличных денег. Пограничники могут проверять финансовую состоятельность, поэтому советуют иметь бумажные деньги любой валюты. Минимальные суммы, которые указаны на официальном портале правительства Польши следующие:

300 злотых — для поездки до 4 дней;

75 злотых за каждый день — если поездка длится более 4 дней.

Для безопасности советуют иметь немного больше денег, а также средства на возвращение в Украину — минимум 200 злотых или обратный билет, если путешествуете автобусом или поездом.

Если у вас есть валютные ценности или банковские металлы на сумму более 10 000 евро, их нужно задекларировать на "красном" коридоре и показать документы, подтверждающие происхождение денег.

Если сумма меньше 10 000 евро, декларировать не обязательно. Нарушение правил грозит штрафом — 20% от превышения лимита.

