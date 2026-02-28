Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Гроші, документи, багаж — які правила перетину кордону Польщі в березні

Гроші, документи, багаж — які правила перетину кордону Польщі в березні

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 19:15
Перетин кордону Польщі в березні — які правила виїзду треба досконально вивчити
Пункт пропуску на кордоні, де перевіряють громадян України. Фото: ДПСУ/Facebook

Для безперешкодного виїзду з України в Польщу нашим громадянам треба дотриматися всіх вимог стосовно документів, багажу та фінансового забезпечення. У протилежному випадку доведеться змиритися з відмовою в перетині кордону.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які правила виїзду в Польщу діятимуть у березні 2026 року.

Реклама
Читайте також:

Скільки грошей треба мати на кордоні

Одне з важливих правил, про яке знають не всі українці — мати готівку. Прикордонники можуть вимагати підтвердження платоспроможності іноземця, для цього потрібно показати паперові купюри в будь-якій валюті.

На законодавчому рівні навіть існує мінімальна сума грошового забезпечення, судячи з інформації на урядовому порталі Республіки Польща:

  • 300 злотих — для поїздки тривалістю до 4 днів;
  • 75 злотих на кожен день — для поїздки тривалістю понад 4 доби.

На всякий випадок краще запастися більшою сумою, обов’язково додавши до фінансів кошти на повернення в Україну — від 200 злотих (або зворотний квиток, якщо подорожуєте автобусом/поїздом).

Декларування валюти і металів

Інша вимога до українців пов’язана з обов’язковим декларуванням валютних цінностей і банківських металів, якщо загальна вартість майна перевищує 10 000 євро в еквіваленті. Згідно з даними Державної митної служби, доведеться пройти "червоним" коридором і надати документальне підтвердження походження коштів.

Якщо ж сума валюти не більше 10 000 євро на людину, то можна обійтися без декларування. Однак зауважимо: ухилення від вимоги загрожує великим штрафом. Порушників зобов’яжуть заплатити 20% від розміру перевищення встановленого ліміту.

Документи на кордоні з Польщею

Щоб перетин кордону минув успішно, треба надати повний пакет документів. На сайті Генерального консульства України у Вроцлаві пояснили, що проїзд здійснюється на підставі:

  • біометричного закордонного паспорта;
  • військово-облікових документів;
  • Шенгенської візи;
  • поліса страхування.

"Громадяни України, які в’їжджають до Польщі, щоразу повинні повідомляти про мету своєї подорожі в рамках прикордонного контролю", — йдеться на сайті відомства.

Це означає, що додатково варто запастися документами, які підтверджують мету поїздки. Наприклад, договором працевлаштування, студентським квитком, довідкою про зарахування на навчання, запрошенням погостювати, заявкою на участь у конкурсі/змаганнях.

У випадку транзиту через Польщу українці повинні пред’явити дозвіл на в'їзд до іншої держави, візу, посвідку на проживання тощо.

Нова система в’їзду/виїзду в ЄС

Якщо українець давно не виїжджав за кордон (щонайменше після жовтня 2025 року) і планує це зробити в березні 2026-го, йому доведеться зіткнутися з новою системою контролю — Entry/Exit System (EES). Вона вимагає від громадян країн, які не входять в Європейський Союз, здати відбитки пальців і фото обличчя.

Біометричні дані будуть внесені в базу для прискореної перевірки особи під час наступних поїздок. Зокрема вже відпала необхідність у проставленні штампів. Однак відмова здати біометрію закінчиться погано — іноземця далі не пропустять.

Що заборонено вивозити в багажі

Українці нерідко намагаються вивезти в Польщу продукти харчування, не підозрюючи, що їжу можуть змусити утилізувати чи викинути прямо на кордоні. Сервісний портал для туристів Visit Ukraine попередив про заборонені їстівні товари в багажі:

  • ковбасні вироби;
  • м’ясо;
  • сало;
  • консерви на основі м’яса;
  • молочні продукти (молоко, сир, йогурт, сметана, вершкове масло тощо).

Обмеження на ввезення продуктів діє по всій території Євросоюзу та Шенгенської зони. Нерідко туристів суворо карають за порушення встановлених правил — накладають штрафи від 50 до 1 000 євро. Також не відкидається можливість заборони на подальший в’їзд.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 1 березня 2026 року в Польщі запровадять нові ліміти доходу для одержувачів дострокових пенсій і виплат по інвалідності. За перевищення фінансових меж пенсію можуть зменшити.

Також ми писали, що Верховна Рада України ратифікувала угоду з Польщею про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego. Це повинно посилити фінансову співпрацю та підтримати відновлення економіки.

Польща кордон правила українці в Польщі виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації