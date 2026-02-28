Перетин кордону Польщі в березні — які правила виїзду треба досконально вивчити

Пункт пропуску на кордоні, де перевіряють громадян України. Фото: ДПСУ/Facebook

Для безперешкодного виїзду з України в Польщу нашим громадянам треба дотриматися всіх вимог стосовно документів, багажу та фінансового забезпечення. У протилежному випадку доведеться змиритися з відмовою в перетині кордону.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які правила виїзду в Польщу діятимуть у березні 2026 року.

Скільки грошей треба мати на кордоні

Одне з важливих правил, про яке знають не всі українці — мати готівку. Прикордонники можуть вимагати підтвердження платоспроможності іноземця, для цього потрібно показати паперові купюри в будь-якій валюті.

На законодавчому рівні навіть існує мінімальна сума грошового забезпечення, судячи з інформації на урядовому порталі Республіки Польща:

300 злотих — для поїздки тривалістю до 4 днів;

75 злотих на кожен день — для поїздки тривалістю понад 4 доби.

На всякий випадок краще запастися більшою сумою, обов’язково додавши до фінансів кошти на повернення в Україну — від 200 злотих (або зворотний квиток, якщо подорожуєте автобусом/поїздом).

Декларування валюти і металів

Інша вимога до українців пов’язана з обов’язковим декларуванням валютних цінностей і банківських металів, якщо загальна вартість майна перевищує 10 000 євро в еквіваленті. Згідно з даними Державної митної служби, доведеться пройти "червоним" коридором і надати документальне підтвердження походження коштів.

Якщо ж сума валюти не більше 10 000 євро на людину, то можна обійтися без декларування. Однак зауважимо: ухилення від вимоги загрожує великим штрафом. Порушників зобов’яжуть заплатити 20% від розміру перевищення встановленого ліміту.

Документи на кордоні з Польщею

Щоб перетин кордону минув успішно, треба надати повний пакет документів. На сайті Генерального консульства України у Вроцлаві пояснили, що проїзд здійснюється на підставі:

біометричного закордонного паспорта;

військово-облікових документів;

Шенгенської візи;

поліса страхування.

"Громадяни України, які в’їжджають до Польщі, щоразу повинні повідомляти про мету своєї подорожі в рамках прикордонного контролю", — йдеться на сайті відомства.

Це означає, що додатково варто запастися документами, які підтверджують мету поїздки. Наприклад, договором працевлаштування, студентським квитком, довідкою про зарахування на навчання, запрошенням погостювати, заявкою на участь у конкурсі/змаганнях.

У випадку транзиту через Польщу українці повинні пред’явити дозвіл на в'їзд до іншої держави, візу, посвідку на проживання тощо.

Нова система в’їзду/виїзду в ЄС

Якщо українець давно не виїжджав за кордон (щонайменше після жовтня 2025 року) і планує це зробити в березні 2026-го, йому доведеться зіткнутися з новою системою контролю — Entry/Exit System (EES). Вона вимагає від громадян країн, які не входять в Європейський Союз, здати відбитки пальців і фото обличчя.

Біометричні дані будуть внесені в базу для прискореної перевірки особи під час наступних поїздок. Зокрема вже відпала необхідність у проставленні штампів. Однак відмова здати біометрію закінчиться погано — іноземця далі не пропустять.

Що заборонено вивозити в багажі

Українці нерідко намагаються вивезти в Польщу продукти харчування, не підозрюючи, що їжу можуть змусити утилізувати чи викинути прямо на кордоні. Сервісний портал для туристів Visit Ukraine попередив про заборонені їстівні товари в багажі:

ковбасні вироби;

м’ясо;

сало;

консерви на основі м’яса;

молочні продукти (молоко, сир, йогурт, сметана, вершкове масло тощо).

Обмеження на ввезення продуктів діє по всій території Євросоюзу та Шенгенської зони. Нерідко туристів суворо карають за порушення встановлених правил — накладають штрафи від 50 до 1 000 євро. Також не відкидається можливість заборони на подальший в’їзд.

Що ще варто знати українцям

