Нові обмеження для пенсіонерів в Польщі — що варто враховувати з березня

Гаманець з польськими злотими. Фото: Pexels

З 1 березня 2026 року в Польщі почнуть діяти нові обмеження на додатковий заробіток для людей, які отримують дострокову пенсію або виплати по інвалідності. Нові правила дозволяють заробляти більше, але перевищення встановлених меж може призвести до зменшення пенсії або навіть її тимчасового припинення.

Про те, кому можуть зменшити або призупинити виплату пенсії в Польщі з березня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "inPoland".

Реклама

Читайте також:

Як зміняться ліміти доходу для пенсіонерів

За даними Główny Urząd Statystyczny, середня зарплата в Польщі у четвертому кварталі 2025 року становила 9 197 злотих. На основі цього визначено нові пороги доходу:

якщо дохід перевищує 6 438,50 злотих брутто (70%) — пенсію зменшать;

якщо перевищує 11 957,20 злотих (130%) — виплати тимчасово припинять.

Якщо заробіток перевищує нижню межу, але не досягає верхньої, пенсію скорочують на суму перевищення, але максимум на 989,41 злотих.

Обмеження не стосуються людей, які досягли пенсійного віку — 60 років для жінок і 65 років для чоловіків. Вони можуть працювати без обмежень і не втрачати виплати.

Що зміниться для громадян, які отримують мінімальну пенсію в Польщі

Окреме правило діє для тих, хто отримує мінімальну пенсію (з березня 2026 року — 1 978,49 злотих брутто): у разі додаткового заробітку доплата до мінімального рівня не нараховується.

Також особи, яких стосуються ці обмеження, зобов’язані повідомляти ZUS про початок роботи та очікуваний дохід. Крім того, щороку до кінця лютого потрібно подавати довідку про заробітки за попередній рік.

Раніше ми писали, що уряд України вирішив із 1 березня 2026 року підвищити пенсії та страхові виплати на 12,1%, що перевищує інфляцію за 2025 рік (8%).

Також ми розповідали, що у Європі дедалі частіше скорочують фінансову допомогу українським біженцям. У Польщі зробили жорсткішими умови отримання виплат, а в Німеччині зменшили допомогу для тих, хто приїхав після 1 квітня 2025 року.