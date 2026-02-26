В ЄС скоротили підтримку українців — що сталося з умовами надання соцвиплат

Українські біженці відчули скорочення підтримки в ЄС. Фото: УНІАН

У багатьох країнах Європи спостерігається тенденція до скорочення грошової допомоги українським біженцям. У Польщі посилили вимоги для нарахування соціальних виплат, а в Німеччині зменшили суми для осіб, які прибули після 1 квітня 2025-го.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де в ЄС змінили умови підтримки українців.

Виплати в Польщі

За даними europa.eu, найбільше українців із тимчасовим захистом налічується у Німеччині (1 250 620 осіб), Польщі (969 240 осіб), Чехії (393 055 осіб), Іспанії (255 180 осіб) та Румунії (201 865 осіб).

У Польщі вже переглянули умови надання грошової допомоги, прив’язавши виплати спочатку до навчання дітей у школах, а потім — до офіційного працевлаштування або підприємницької діяльності. Для отримання коштів за програмою "800+" (на кожну дитину щомісяця) потрібно виконати ці дві обов’язкові вимоги.

Також у Польщі планують скасувати положення Закону про надання допомоги громадянам України, точніше — перенести ключові норми до Закону про надання захисту іноземцям. Це відбудеться в березні 2026 року, після чого до українців будуть застосовувати стандартну систему тимчасового захисту ЄС.

Допомогу в Німеччині скоротили

Раніше наші громадяни могли отримувати допомогу Bürgergeld на рівні з усіма німцями. Їм надавали виплати розміром до 563 євро/міс. на людину, а також доступ до безплатного житла, медицини, освіти. Однак у 2025 році ситуація змінилася: за даними BILD, в уряді ухвалили рішення про скорочення підтримки.

Тепер українці, які прибули в Німеччину після 1 квітня 2025 року, можуть розраховувати на виплати за системою шукачів притулку. Це інша програма, що передбачає менші суми фінансової допомоги: 196 євро на особисті потреби та 245 євро на основні витрати. Загалом виходить 441 євро на місяць.

Скорочення підтримки в Чехії

З 1 липня 2025 року запрацювали нові умови фінансового забезпечення українських біженців. Згідно з інформацією Blesk.cz, сума базової допомоги для дорослого становить 4 860 крон (близько 200 євро), для дитини — 3 490 крон (143 євро).

Однак розмір зменшиться для працездатної людини, яка протягом 150 днів не знайшла роботу. Тоді підтримка скоротиться до прожиткового мінімуму — 3 130 крон (129 євро). Плюс з осені 2024-го термін безплатного проживання зменшився до трьох місяців.

Нагадаємо, деякі українці можуть подати заявку на грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців. Підтримку отримають домогосподарства, що постраждали від війни, або переселенці.

Також ми писали, що в березні 2026 року пенсіонери, яким виповнилося 70 років, отримають вікові надбавки розміром 300-570 грн автоматично. Однак загальна виплата не повинна перевищувати 10 340,35 грн.