Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пільги для українців за кордоном — що відбувається з виплатами в ЄС

Пільги для українців за кордоном — що відбувається з виплатами в ЄС

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 11:35
В ЄС скоротили підтримку українців — що сталося з умовами надання соцвиплат
Українські біженці відчули скорочення підтримки в ЄС. Фото: УНІАН

У багатьох країнах Європи спостерігається тенденція до скорочення грошової допомоги українським біженцям. У Польщі посилили вимоги для нарахування соціальних виплат, а в Німеччині зменшили суми для осіб, які прибули після 1 квітня 2025-го.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де в ЄС змінили умови підтримки українців.

Реклама
Читайте також:

Виплати в Польщі

За даними europa.eu, найбільше українців із тимчасовим захистом налічується у Німеччині (1 250 620 осіб), Польщі (969 240 осіб), Чехії (393 055 осіб), Іспанії (255 180 осіб) та Румунії (201 865 осіб).

У Польщі вже переглянули умови надання грошової допомоги, прив’язавши виплати спочатку до навчання дітей у школах, а потім — до офіційного працевлаштування або підприємницької діяльності. Для отримання коштів за програмою "800+" (на кожну дитину щомісяця) потрібно виконати ці дві обов’язкові вимоги.

Також у Польщі планують скасувати положення Закону про надання допомоги громадянам України, точніше — перенести ключові норми до Закону про надання захисту іноземцям. Це відбудеться в березні 2026 року, після чого до українців будуть застосовувати стандартну систему тимчасового захисту ЄС.

Допомогу в Німеччині скоротили

Раніше наші громадяни могли отримувати допомогу Bürgergeld на рівні з усіма німцями. Їм надавали виплати розміром до 563 євро/міс. на людину, а також доступ до безплатного житла, медицини, освіти. Однак у 2025 році ситуація змінилася: за даними BILD, в уряді ухвалили рішення про скорочення підтримки.

Тепер українці, які прибули в Німеччину після 1 квітня 2025 року, можуть розраховувати на виплати за системою шукачів притулку. Це інша програма, що передбачає менші суми фінансової допомоги: 196 євро на особисті потреби та 245 євро на основні витрати. Загалом виходить 441 євро на місяць.

Скорочення підтримки в Чехії

З 1 липня 2025 року запрацювали нові умови фінансового забезпечення українських біженців. Згідно з інформацією Blesk.cz, сума базової допомоги для дорослого становить 4 860 крон (близько 200 євро), для дитини — 3 490 крон (143 євро).

Однак розмір зменшиться для працездатної людини, яка протягом 150 днів не знайшла роботу. Тоді підтримка скоротиться до прожиткового мінімуму — 3 130 крон (129 євро). Плюс з осені 2024-го термін безплатного проживання зменшився до трьох місяців.

Нагадаємо, деякі українці можуть подати заявку на грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців. Підтримку отримають домогосподарства, що постраждали від війни, або переселенці.

Також ми писали, що в березні 2026 року пенсіонери, яким виповнилося 70 років, отримають вікові надбавки розміром 300-570 грн автоматично. Однак загальна виплата не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Польща Німеччина виплати українці Чехія
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації