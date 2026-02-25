Відео
Головна Економіка Додаткові гроші для пенсіонерів — які надбавки можна отримати у березні

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 05:45
Додаткові гроші до пенсії — хто та яку доплату отримає у березні 2026 року
Жінка похиого віку дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

У березні 2026 року громадяни похилого віку можуть отримувати не лише основну пенсію, а й додаткові надбавки. Їхній розмір залежить від віку, доходів і життєвих обставин людини.

Про те, хто з пенсіонерів має право на доплати та яким буде їх розмір у березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

У березні 2026 року частині пенсіонерів підвищать виплати автоматично — звертатися до установ не потрібно. Йдеться про тих, кому виповнюється 70 років і більше років. За даними Пенсійного фонду України, для них передбачені такі доплати:

  • 70–74 роки — 300 грн;
  • 75–79 років — 456 грн;
  • від 80 років — 570 грн щомісяця.

Однак є важлива умова — загальна пенсія разом із надбавками не має перевищувати 10 340,35 грн. Також при переході в іншу вікову категорію доплата не додається, а замінюється більшою.

Доплати за утримання дітей для пенсіонерів

Згідно з 3 пунктом постанови Кабміну "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян", у 2026 році непрацюючі пенсіонери, які утримують дітей або онуків до 18 років, отримуватимуть додаткову допомогу. Розмір виплати — 150 грн на кожну дитину.

Вона нараховується, якщо дитина перебуває на утриманні пенсіонера і не отримує інших соцвиплат.

Допомога на догляд для людей 80+

Відповідно до 5 статті закону "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", окрему підтримку передбачено для пенсіонерів віком від 80 років, які:

  • проживають самі;
  • потребують постійного догляду;
  • не мають працездатних родичів;
  • мають медичний висновок про потребу в догляді.

Розмір такої допомоги становитиме 1 038 грн на місяць (40% прожиткового мінімуму).

Хто ще має право на доплати до пенсії

Додаткові виплати передбачені й для окремих категорій громадян:

  • учасників бойових дій;
  • членів родин загиблих військових;
  • людей з інвалідністю внаслідок війни;
  • постраждалих під час Революція Гідності.

Розмір надбавки — 648 грн щомісяця (25% прожиткового мінімуму). Щоб отримати ці виплати, потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати документи, що підтверджують відповідний статус.

Раніше ми писали, що деякі пенсіонери в Україні можуть отримати велику разову виплату — у розмірі десяти пенсій. Але така допомога доступна не кожному.

Також ми розповідали, що щороку в березні проводять індексацію пенсій для мільйонів людей, які отримують виплати через Пенсійний фонд. Однак для тих, хто все ще працює, діють інші умови.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
