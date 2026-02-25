Додаткові гроші до пенсії — хто та яку доплату отримає у березні 2026 року

Додаткові гроші для пенсіонерів — які надбавки можна отримати у березні
У березні 2026 року громадяни похилого віку можуть отримувати не лише основну пенсію, а й додаткові надбавки. Їхній розмір залежить від віку, доходів і життєвих обставин людини.
Про те, хто з пенсіонерів має право на доплати та яким буде їх розмір у березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Куму автоматично підвищать виплати у березні 2026 року
У березні 2026 року частині пенсіонерів підвищать виплати автоматично — звертатися до установ не потрібно. Йдеться про тих, кому виповнюється 70 років і більше років. За даними Пенсійного фонду України, для них передбачені такі доплати:
- 70–74 роки — 300 грн;
- 75–79 років — 456 грн;
- від 80 років — 570 грн щомісяця.
Однак є важлива умова — загальна пенсія разом із надбавками не має перевищувати 10 340,35 грн. Також при переході в іншу вікову категорію доплата не додається, а замінюється більшою.
Доплати за утримання дітей для пенсіонерів
Згідно з 3 пунктом постанови Кабміну "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян", у 2026 році непрацюючі пенсіонери, які утримують дітей або онуків до 18 років, отримуватимуть додаткову допомогу. Розмір виплати — 150 грн на кожну дитину.
Вона нараховується, якщо дитина перебуває на утриманні пенсіонера і не отримує інших соцвиплат.
Допомога на догляд для людей 80+
Відповідно до 5 статті закону "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", окрему підтримку передбачено для пенсіонерів віком від 80 років, які:
- проживають самі;
- потребують постійного догляду;
- не мають працездатних родичів;
- мають медичний висновок про потребу в догляді.
Розмір такої допомоги становитиме 1 038 грн на місяць (40% прожиткового мінімуму).
Хто ще має право на доплати до пенсії
Додаткові виплати передбачені й для окремих категорій громадян:
- учасників бойових дій;
- членів родин загиблих військових;
- людей з інвалідністю внаслідок війни;
- постраждалих під час Революція Гідності.
Розмір надбавки — 648 грн щомісяця (25% прожиткового мінімуму). Щоб отримати ці виплати, потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати документи, що підтверджують відповідний статус.
Раніше ми писали, що деякі пенсіонери в Україні можуть отримати велику разову виплату — у розмірі десяти пенсій. Але така допомога доступна не кожному.
Також ми розповідали, що щороку в березні проводять індексацію пенсій для мільйонів людей, які отримують виплати через Пенсійний фонд. Однак для тих, хто все ще працює, діють інші умови.
