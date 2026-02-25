Додаткові гроші до пенсії — хто та яку доплату отримає у березні 2026 року

Жінка похиого віку дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

У березні 2026 року громадяни похилого віку можуть отримувати не лише основну пенсію, а й додаткові надбавки. Їхній розмір залежить від віку, доходів і життєвих обставин людини.

Про те, хто з пенсіонерів має право на доплати та яким буде їх розмір у березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Куму автоматично підвищать виплати у березні 2026 року

У березні 2026 року частині пенсіонерів підвищать виплати автоматично — звертатися до установ не потрібно. Йдеться про тих, кому виповнюється 70 років і більше років. За даними Пенсійного фонду України, для них передбачені такі доплати:

70–74 роки — 300 грн;

75–79 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн щомісяця.

Однак є важлива умова — загальна пенсія разом із надбавками не має перевищувати 10 340,35 грн. Також при переході в іншу вікову категорію доплата не додається, а замінюється більшою.

Доплати за утримання дітей для пенсіонерів

Згідно з 3 пунктом постанови Кабміну "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян", у 2026 році непрацюючі пенсіонери, які утримують дітей або онуків до 18 років, отримуватимуть додаткову допомогу. Розмір виплати — 150 грн на кожну дитину.

Вона нараховується, якщо дитина перебуває на утриманні пенсіонера і не отримує інших соцвиплат.

Допомога на догляд для людей 80+

Відповідно до 5 статті закону "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", окрему підтримку передбачено для пенсіонерів віком від 80 років, які:

проживають самі;

потребують постійного догляду;

не мають працездатних родичів;

мають медичний висновок про потребу в догляді.

Розмір такої допомоги становитиме 1 038 грн на місяць (40% прожиткового мінімуму).

Хто ще має право на доплати до пенсії

Додаткові виплати передбачені й для окремих категорій громадян:

учасників бойових дій;

членів родин загиблих військових;

людей з інвалідністю внаслідок війни;

постраждалих під час Революція Гідності.

Розмір надбавки — 648 грн щомісяця (25% прожиткового мінімуму). Щоб отримати ці виплати, потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати документи, що підтверджують відповідний статус.

