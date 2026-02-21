Відео
Пільги для пенсіонерів — кому не потрібно платити за комуналку в березні

Пільги для пенсіонерів — кому не потрібно платити за комуналку в березні

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 08:20
100% знижка на комунальні послуги — хто з пенсіонерів може не платити в березні
Жінка похилого віку заповнює документи. Фото: УНІАН

У 2026 році витрати на комунальні послуги залишаються серйозним навантаженням для багатьох українців, особливо для пенсіонерів. Однак частина з них має право на повне або часткове звільнення від цих платежів.

Про те, які категорії пенсіонерів можуть не платити за комуналку в березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто з пенсіонерів звільняється від оплати комуналки в березні

Йдеться про пенсіонерів, які працювали в сільській місцевості та залишилися там жити після виходу на пенсію. Для них передбачена 100% знижка на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання пічного палива і скрапленого газу (у межах встановлених норм). До пільгових категорій належать:

  • працівники освіти;
  • фахівці із захисту рослин;
  • працівники бібліотек і музеїв;
  • медичні та фармацевтичні працівники;
  • співробітники державних і комунальних культурних установ.

Щоб скористатися пільгою, потрібно:

  1. Мати щонайменше 3 роки стажу на відповідній посаді.
  2. На момент виходу на пенсію працювати за цією професією.
  3. Проживати в сільській місцевості після виходу на пенсію.

Також важливий рівень доходу. Пільгу надають лише тим, у кого середньомісячний дохід на одну особу за останні 6 місяців не перевищує встановлений поріг. За даними Пенсійного фонду України, у 2026 році — це 4 660,00 грн.

Як оформити пільги у березні 2026 року

Пільга призначається на 12 місяців із моменту звернення, але не довше, ніж до кінця календарного року. Вона поширюється тільки на самого пенсіонера і не діє для інших членів сім’ї. Для отримання пільги потрібно подати:

  • заяву;
  • документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Якщо людина ще не внесена до відповідного реєстру, додатково потрібна довідка про право на пільгу. Її можуть видати органи освіти, медицини, культури або місцева влада.

Подати документи можна особисто (у сервісних центрах Пенсійного фонду, ЦНАПах або органах місцевого самоврядування), поштою або онлайн через портал Пенсійного фонду або "Дія".

Раніше ми писали, що в Україні люди похилого віку мають право на безплатне лікування, отримання ліків і соціальну допомогу від держави. Це передбачено законами та спеціальними програмами.

Також ми розповідали, що у 2026 році пільги на комунальні послуги надаватимуть лише тим родинам, де дохід на одну особу не перевищує встановлений рівень. Якщо він буде навіть трохи вищим, пільгу можуть скасувати. У такому випадку можна оформити житлову субсидію.

комунальні послуги пенсіонери пільги допомога соціальний захист
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
