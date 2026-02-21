100% скидка на коммунальные услуги — кому из пенсионеров не нужно платить в марте

Пожилая женщина заполняет документы. Фото: УНИАН

В 2026 году расходы на коммунальные услуги остаются серьезной нагрузкой для многих украинцев, особенно для пенсионеров. Однако часть из них имеет право на полное или частичное освобождение от этих платежей.

О том, какие категории пенсионеров могут не платить за коммуналку в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто из пенсионеров освобождается от оплаты коммуналки в марте

Речь идет о пенсионерах, которые работали в сельской местности и остались там жить после выхода на пенсию. Для них предусмотрена 100% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на приобретение печного топлива и сжиженного газа (в пределах установленных норм). К льготным категориям относятся:

работники образования;

специалисты по защите растений;

работники библиотек и музеев;

медицинские и фармацевтические работники;

сотрудники государственных и коммунальных культурных учреждений.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно:

Иметь не менее 3 лет стажа на соответствующей должности. На момент выхода на пенсию работать по этой профессии. Проживать в сельской местности после выхода на пенсию.

Также важен уровень дохода. Льготу предоставляют только тем, у кого среднемесячный доход на одного человека за последние 6 месяцев не превышает установленный порог. По данным Пенсионного фонда Украины, в 2026 году — это 4 660,00 грн.

Как оформить льготы в марте 2026 года

Льгота назначается на 12 месяцев с момента обращения, но не дольше, чем до конца календарного года. Она распространяется только на самого пенсионера и не действует для других членов семьи. Для получения льготы нужно подать:

заявление;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Если человек еще не внесен в соответствующий реестр, дополнительно нужна справка о праве на льготу. Ее могут выдать органы образования, медицины, культуры или местные власти.

Подать документы можно лично (в сервисных центрах Пенсионного фонда, ЦНАПах или органах местного самоуправления), по почте или онлайн через портал Пенсионного фонда или "Дія".

Ранее мы писали, что в Украине пожилые люди имеют право на бесплатное лечение, получение лекарств и социальную помощь от государства. Это предусмотрено законами и специальными программами.

Также мы рассказывали, что в 2026 году льготы на коммунальные услуги будут предоставлять только тем семьям, где доход на одного человека не превышает установленный уровень. Если он будет даже немного выше, льготу могут отменить. В таком случае можно оформить жилищную субсидию.