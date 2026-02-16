Скидки на оплату коммуналки — кто может потерять право на помощь в 2026 году

Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в Украине льготы на оплату коммунальных услуг будут предоставляться только тем семьям, у которых средний доход на одного человека не превышает установленный лимит. Если сумма будет больше, даже минимально, право на льготу могут забрать. Однако вместо этого можно подать документы на оформление жилищной субсидии.

О том, кто имеет право на коммунальные скидки и почему их можно потерять в 2026 году, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Реклама

Читайте также:

Кто может потерять коммунальные льготы в 2026 году

При начислении льгот учитывается общий доход льготника и всех членов его семьи за последние шесть месяцев. Именно этот показатель сравнивают с установленным государством лимитом — 4 660 грн.

В 2026 году допустимый уровень дохода повысили из-за роста прожиточного минимума. Однако для многих людей это не гарантирует сохранения помощи: если фактический доход превысит норму хотя бы на несколько гривен, льготу уже не назначат.

Проверка данных будет происходить автоматически. Пенсионный фонд Украины получает информацию о доходах из баз Государственной налоговой службы, поэтому гражданам в большинстве случаев не нужно самостоятельно ничего подтверждать. Для расчета берутся доходы за третий и четвертый кварталы предыдущего года.

Как происходит назначение льгот в 2026 году

Автоматическое продление льгот возможно для тех, кто:

имеет неизменный состав семьи;

не менял адрес проживания;

получает те же коммунальные услуги;

уже пользовался льготами в 2025 году.

Таким людям решение на 2026 год примут без подачи нового заявления. Но обращаться повторно обязательно нужно, если:

изменился состав семьи льготника;

произошла смена места жительства;

изменился перечень услуг, на которые предоставляется льгота.

Без обновленных данных фонд не сможет правильно определить право на помощь. Если же доход превышает 4 660 грн, льготу не предоставят, но человек может оформить жилищную субсидию, которая частично покроет расходы на коммунальные услуги.

Ранее мы писали, что весной 2026 года украинские домохозяйства будут платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт-ч. Но некоторые люди могут уменьшить свои расходы на свет.

Также мы рассказывали, что в Украине все квартиры и дома, подключенные к газовым сетям, платят за доставку газа, даже если им не пользуются. Однако в определенных случаях эту оплату можно отменить.