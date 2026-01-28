Счета за коммуналку — кто может не платить за распределение газа в феврале

Человек держит счета и деньги возле газовой плиты. Фото: Новини.LIVE

В Украине плату за доставку (распределение) природного газа начисляют всем домохозяйствам, которые технически подключены к газовым сетям. Это происходит независимо от того, пользуются ли люди газом. Однако при определенных условиях такую оплату можно законно прекратить.

О том, кто может прекратить начисления за доставку газа с февраля 2026 года, объяснили в Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Кто и какую сумму должен платить за доставку газа

Услуга по распределению газа является обязательной для всех подключенных к сети объектов. Ее стоимость не зависит от объемов потребления газа, а определяется самим фактом наличия технического присоединения. Именно поэтому счета получают даже те граждане, которые годами не пользуются газом.

Размер платы за доставку газа рассчитывают на основе так называемой годовой заказанной мощности. Она определяется по объемам потребления газа за предыдущий газовый год — с 1 октября по 30 сентября.

Даже если газ почти не использовался или не использовался вообще, этот показатель не может быть ниже минимальных норм, установленных законодательством.

Ежемесячная сумма в платежке формируется как одна двенадцатая годовой заказанной мощности, умноженная на тариф конкретного оператора газораспределительной сети. Оплатить счет нужно до 20 числа текущего месяца.

Пример расчета платы за распределение условного потребителя. Фото: Скриншот/НКРЭКУ

Кто может прекратить начисление платы за распределение газа

Полностью прекратить начисление платы за доставку газа могут только те потребители, которые окончательно отключатся от системы газоснабжения. Для этого необходимо:

подать заявление о расторжении договора с оператором газораспределительной сети;

получить официальное подтверждение прекращения поставок;

обеспечить физическое отсоединение жилья от газовых сетей.

Только после выполнения всех этих шагов начисление за распределение газа прекращается.

Однако жителям многоквартирных домов следует помнить, что даже после отключения от газа может оставаться обязанность оплачивать техническое обслуживание внутридомовых газовых систем. Речь идет о регулярных проверках газопроводов, оборудования и других элементов, отвечающих за безопасность дома.

