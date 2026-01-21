Долги за коммуналку — кому могут "списать" и как это сделать в 2026 году

Мужчина держит деньги над коммунальными платежками. Фото: Новини.LIVE

Из-за войны многие украинцы оказались в сложном финансовом положении. Часто люди вынуждены покидать свои дома, а коммунальные счета продолжают поступать. В связи с этим возникает вопрос, нужно ли платить за услуги, которыми фактически не пользовались.

О том, кому могут "списать" коммунальные долги и как это сделать в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

В каких случаях можно не платить за некоторые коммунальные услуги

Согласно п. 6 ч. 1 статьи 7 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", если квартира или дом не использовались более одного месяца, владелец имеет право уменьшить или временно прекратить оплату отдельных коммунальных услуг. Это касается:

газа;

воды;

электроэнергии;

вывоза бытовых отходов.

Для этого необходимо подать письменное заявление к каждому поставщику услуг отдельно. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие отсутствие жильцов в жилье — например, справку о пребывании за границей в связи с работой или учебой.

В то же время такая возможность не распространяется на оплату отопления и содержание многоквартирного дома. Эти начисления осуществляются независимо от того, проживает владелец в квартире или нет, и долг по ним может расти.

Что делать со старыми долгами

Если договориться о реструктуризации долга не удалось, или вы с ним не согласны, коммунальные предприятия могут обратиться в суд. Однако, на сайте Верховной Рады Украины отмечается, если долг образовался более трех лет назад, его можно "списать" из-за истечения срока исковой давности (ст. 257 Гражданского кодекса Украины).

Однако воспользоваться этим правом можно только в суде — самостоятельно подать иск о списании долга закон не позволяет. Если поставщик обратился в суд, должник должен подать письменное ходатайство с просьбой применить срок исковой давности.

Суд не учитывает этот срок автоматически. Если человек не заявит о нем письменно, суд может принять решение о взыскании всей суммы долга.

Обычно на подачу такого заявления есть 10 дней с момента получения определения об открытии производства. Даже если этот срок пропущен, стоит обращаться в суд — пока решение не вынесено, шанс ещё остаётся.

После принятия решения его можно обжаловать в течение 30 дней. В апелляции также разрешено снова просить суд применить срок исковой давности. Если же о решении стало известно позже, можно подать заявление о восстановлении срока на обжалование. В случае его удовлетворения появляется еще одна возможность списать устаревший долг.

