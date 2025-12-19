Видео
Главная Экономика Принудительное изъятие жилья — кто останется без квартиры в 2026

Принудительное изъятие жилья — кто останется без квартиры в 2026

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 16:10
Единственное жилье украинцев могут выставить на торги в 2026 году — перечень причин
Человек упаковывает вещи в коробку. Фото: Pexels

Для многих людей квартира или дом — это не только место для жизни, но и самое ценное имущество. Несмотря на это украинское законодательство предусматривает случаи, когда жилье могут изъять принудительно.

О том, почему украинцы могут потерять единственное жилье в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Могут ли забрать единственное жилье из-за долгов

Согласно части 1 статьи 50 Закона Украины "Об исполнительном производстве", взыскание на недвижимость применяют только тогда, когда у должника нет денег или другого имущества. Сначала под арест попадают земельные участки и нежилые помещения. Квартира или дом, где фактически проживает человек — это крайняя мера.

Кроме того, продать единственное жилье за долги можно только в случае, если сумма долга превышает 20 минимальных зарплат — в 2026 году это будет 172 940 гривен.

Также, если в квартире зарегистрированы дети или есть совладельцы, нужно разрешение органов опеки и попечительства. На практике получить его очень сложно, поэтому исполнители часто ищут другое имущество или возвращают документы кредитору.

В каких еще случаях возможно изъятие жилья

Хотя единственное жилье имеет повышенную защиту, оно не является абсолютно неприкосновенным. Закон позволяет его изъятие в нескольких ситуациях:

  • Нарушение правил пользования жильем

Если владелец использует помещение незаконно. Например, для незаконной деятельности или подпольного бизнеса. В таком случае это может стать основанием для штрафов или даже конфискации.

  • Решение суда по уголовным делам

В случае тяжких или особо тяжких преступлений, где предусмотрена конфискация имущества, суд может принять решение об изъятии жилья. Чаще всего речь идет о мошенничестве, киберпреступлениях или незаконных действиях, связанных с наркотиками.

  • Задолженность по кредиту

Если человек не платит кредит, банк или другой кредитор обращается в суд. После решения суда начинается принудительное взыскание. Сначала списывают деньги со счетов, а если их нет — накладывают арест на недвижимость, оценивают ее и продают через электронные торги.

Однако принудительное взыскание временно не проводят, если должник или его жилье находятся в зоне активных боевых действий или на временно оккупированной территории.

Ранее мы писали, что в Украине готовят закон, который сделает арест имущества проще и частично автоматическим. Это нужно, чтобы решения выполнялись быстрее, а должники не затягивали с возвратом денег.

Также мы рассказывали, что квартиру или дом можно продать даже с долгами за коммуналку. При этом коммунальные службы могут прийти к новому владельцу с требованием погасить эти долги.

недвижимость жилье долги конфискация имущество
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
