Квартира с долгами за коммуналку — можно ли продать и что нужно знать покупателю

В Украине можно продать квартиру или дом даже тогда, когда за ним есть долги за коммунальные услуги. Однако покупатель должен понимать, что вместе с правом собственности он может столкнуться и с требованиями от поставщиков коммунальных услуг.

О том, можно ли продать квартиру с коммунальными долгами и что в таком случае делать покупателю, рассказала юрист адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова в комментарии для РБК-Украина.

Кто должен возвращать коммунальные долги в приобретенной квартире

По словам юриста, само наличие долгов не запрещает заключать сделку купли-продажи. Однако обычно будущий собственник знает о задолженности и понимает возможные риски еще до оформления документов.

После перехода жилья в собственность коммунальные предприятия часто обращаются именно к новому владельцу с требованием оплатить долг. Это происходит потому, что взимать средства с действующего владельца проще, чем искать предыдущего. В такой ситуации покупатель имеет два варианта:

самостоятельно погасить долг, чтобы избежать споров с коммунальщиками;

отстаивать свои права в суде и добиваться, чтобы задолженность взыскивали с бывшего владельца жилья.

Можно ли потерять жилье из-за долгов

Юрист отмечает, что лишить человека квартиры из-за неуплаты коммунальных услуг невозможно. Владелец имеет право проживать в своем жилье, владеть им и пользоваться им.

Даже в случае наложения ареста ограничивается только возможность распоряжения имуществом — его нельзя продать, подарить или иным образом отчуждать. Возможность пользования квартирой при этом остается.

Стоит понимать, что при открытии исполнительного производства государственные или частные исполнители обычно автоматически накладывают арест на имущество и банковские счета должника. Такой механизм является стандартным и применяется по всей территории Украины.

