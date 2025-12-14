Квартира з боргами за комуналку — чи можна продати та що потрібно знати покупцю

Людина оплачує комуналку. Фото: УНІАН

В Україні можна продати квартиру або будинок навіть тоді, коли за ним є борги за комунальні послуги. Однак покупець має розуміти, що разом із правом власності він може зіткнутися і з вимогами від постачальників комунальних послуг.

Про те, чи можна продати квартиру з комунальними боргами та що в такому разі робити покупцю, розповіла юристка адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова у коментарі для РБК-Україна.

Хто повинен повертати комунальні борги в придбаній квартирі

За словами юристки, сама наявність боргів не забороняє укладати угоду купівлі-продажу. Однак зазвичай майбутній власник знає про заборгованість і розуміє можливі ризики ще до оформлення документів.

Після переходу житла у власність комунальні підприємства часто звертаються саме до нового власника з вимогою сплатити борг. Це відбувається тому, що стягувати кошти з чинного власника простіше, ніж шукати попереднього. У такій ситуації покупець має два варіанти:

самостійно погасити борг, щоб уникнути суперечок із комунальниками;

відстоювати свої права в суді й домагатися, щоб заборгованість стягували з колишнього власника житла.

Чи можна втратити житло через борги

Юристка наголошує, що позбавити людину квартири через несплату комунальних послуг неможливо. Власник має право проживати у своєму житлі, володіти ним і користуватися ним.

Навіть у разі накладення арешту обмежується лише можливість розпорядження майном — його не можна продати, подарувати чи іншим чином відчужити. Можливість користування квартирою при цьому залишається.

Варто розуміти, що під час відкриття виконавчого провадження державні або приватні виконавці зазвичай автоматично накладають арешт на майно та банківські рахунки боржника. Такий механізм є стандартним і застосовується по всій території України.

