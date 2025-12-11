Оренда квартири в Києві — який дохід потрібно буде мати у 2026 році

Людина тримає гроші. Фото: Unsplash

Оренда квартири — це важливий пункт у бюджеті людей, які або не мають змоги купити житло, або вимушені тимчасово орендувати. Новини.LIVE з'ясовували, скільки потрібно заробляти у 2026 році, щоб орендувати квартиру та жити у столиці.

Одними з найпопулярніших квартир для оренди у Києві залишаються саме однокімнатні, розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць. За її словами, середня вартість такої квартири по ринку, незалежно від розташування, коливається від 14 до 17 тисяч гривень.

"Звичайно, це не стосується квартир у преміальному сегменті. Там вартість однокімнатної квартири коливається від 30 тисяч гривень, і вище", — зазначила вона.

Середня ціна на двокімнатну квартиру з ремонтом у Києві, за її словами, коливається від 20 тисяч гривень. А трикімнатні оселі можуть коштувати від 25-30 тисяч гривень.

"Зараз одними з найважливіших аспектів, на які потенційні орендарі звертають увагу, є поверховість, наявність генератора у будинку, та близькість укриття", — пояснила експертка.

Раніше ж частіше цікавились інфраструктурою та наявністю транспортної розв'язки чи метро.

Скільки потрібно заробляти, щоб орендувати житло у столиці

Загалом оренда квартири повинна складати не більше, ніж 40% від загального доходу сім'ї, розповів Новини.LIVE фінансист Богдан Яремчик.

За його словами, це стандартна "золота пропорція" комфорту й фінансової стабільності.

"Якщо ми говоримо про оренду однокімнатної квартири для двох дорослих, то їх сукупний дохід має бути не менше, ніж 50-60 тисяч гривень на місяць. Якщо ж є діти — то сума має бути від 65 тисяч гривень", — зазначив експерт.

Якщо двоє дорослих орендують двокімнатну квартиру, то їх сукупний дохід має бути, за словами економіста, від 70 тисяч гривень, і вище. Коли є діти, то сімейний дохід повинен складати від 80-85 тисяч гривень щомісяця.

Трикімнатна квартира для двох дорослих можлива, якщо у них обох за місяць виходить не менше 90-100 тисяч гривень.

"Якщо є двоє дітей, то тоді сукупний дохід сім'ї, в ідеалі, має становити не менше 120 тисяч гривень на місяць", — підкреслив експерт.

І цьому є просте пояснення, вважає Богдан Яремчик.

"Якщо оренда однокімнатної квартири виходить у 17 тисяч гривень, то при доході близько 50 тисяч гривень вона займає приблизно 34% від доходу. Решту коштів можна витрачати на побут, проїзд, продукти, комунальні і заощадження. Відповідно, для двокімнатної квартири, вартістю 23 тисячі гривень дохід має бути 70 тисяч, що складе трохи більше третини від доходу", — пояснив Яремчик.

Він додав, що тим родинам, які планують залишитись у Києві надовго, можна розглянути питання іпотеки.

"Нині за програмою "єОселя" можна взяти іпотеку на дуже вигідних умовах. І не платити за оренду, а віддавати ті ж 17-20 тисяч гривень, але вже за свою власну квартиру", — додав експерт.

Тому фінансист радить молодим сім'ям обов'язково розглянути цей варіант.

Раніше ми писали, що підтриманий Верховною Радою у першому читанні законопроєкт №14005 щодо боржників не дає нових підстав для конфіскації житла людини. Тобто позбавити когось помешкання можуть лише за умови, що сума боргу перевищує 20 мінімальних зарплат, що наразі становить 160 тис. грн.

Також ми розповідали, що попри воєнний стан, ринок оренди житла продовжує зростати: люди переїжджають у безпечніші області та укладають нові угоди. Через це побільшує юридичних конфліктів між орендодавцями та орендарями.