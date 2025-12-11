Аренда квартиры в Киеве — какой доход нужно будет иметь в 2026 году

Человек держит деньги. Фото: Unsplash

Аренда квартиры — это важный пункт в бюджете людей, которые либо не имеют возможности купить жилье, либо вынуждены временно арендовать. Новини.LIVE выясняли, сколько нужно зарабатывать в 2026 году, чтобы арендовать квартиру и жить в столице.

Одними из самых популярных квартир для аренды в Киеве остаются именно однокомнатные, рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць. По ее словам, средняя стоимость такой квартиры по рынку, независимо от расположения, колеблется от 14 до 17 тысяч гривен.

Реклама

Читайте также:

"Конечно, это не касается квартир в премиальном сегменте. Там стоимость однокомнатной квартиры колеблется от 30 тысяч гривен, и выше", — отметила она.

Средняя цена на двухкомнатную квартиру с ремонтом в Киеве, по ее словам, колеблется от 20 тысяч гривен. А трехкомнатные дома могут стоить от 25-30 тысяч гривен.

"Сейчас одними из важнейших аспектов, на которые потенциальные арендаторы обращают внимание, является этажность, наличие генератора в доме, и близость укрытия", — пояснила эксперт.

Ранее же чаще интересовались инфраструктурой и наличием транспортной развязки или метро.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы арендовать жилье в столице

В целом аренда квартиры должна составлять не более 40% от общего дохода семьи, рассказал Новини.LIVE финансист Богдан Яремчик.

По его словам, это стандартная "золотая пропорция" комфорта и финансовой стабильности.

"Если мы говорим об аренде однокомнатной квартиры для двух взрослых, то их совокупный доход должен быть не менее 50-60 тысяч гривен в месяц. Если же есть дети — то сумма должна быть от 65 тысяч гривен", — отметил эксперт.

Если двое взрослых арендуют двухкомнатную квартиру, то их совокупный доход должен быть, по словам экономиста, от 70 тысяч гривен, и выше. Когда есть дети, то семейный доход должен составлять от 80-85 тысяч гривен ежемесячно.

Трехкомнатная квартира для двух взрослых возможна, если у них обоих за месяц получается не менее 90-100 тысяч гривен.

"Если есть двое детей, то тогда совокупный доход семьи, в идеале, должен составлять не менее 120 тысяч гривен в месяц", — подчеркнул эксперт.

И этому есть простое объяснение, считает Богдан Яремчик.

"Если аренда однокомнатной квартиры выходит в 17 тысяч гривен, то при доходе около 50 тысяч гривен она занимает примерно 34% от дохода. Остальные средства можно тратить на быт, проезд, продукты, коммунальные и сбережения. Соответственно, для двухкомнатной квартиры, стоимостью 23 тысячи гривен доход должен быть 70 тысяч, что составит чуть больше трети от дохода", — пояснил Яремчик.

Он добавил, что тем семьям, которые планируют остаться в Киеве надолго, можно рассмотреть вопрос ипотеки.

"Сейчас по программе "еОселя" можно взять ипотеку на очень выгодных условиях. И не платить за аренду, а отдавать те же 17-20 тысяч гривен, но уже за свою собственную квартиру", — добавил эксперт.

Поэтому финансист советует молодым семьям обязательно рассмотреть этот вариант.

Ранее мы писали, что поддержанный Верховной Радой в первом чтении законопроект №14005 относительно должников не дает новых оснований для конфискации жилья человека. То есть лишить кого-то жилья могут только при условии, что сумма долга превышает 20 минимальных зарплат, что сейчас составляет 160 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что несмотря на военное положение, рынок аренды жилья продолжает расти: люди переезжают в более безопасные области и заключают новые сделки. Из-за этого увеличивает юридических конфликтов между арендодателями и арендаторами.