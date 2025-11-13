Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Квартира за долги — из-за какой суммы смогут конфисковать жилье

Квартира за долги — из-за какой суммы смогут конфисковать жилье

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 19:35
обновлено: 18:25
В Украине готовят новые правила — смогут ли забирать жилье за долги
Человек держит деньги. Фото: Unsplash

4 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №14005, который касается должников. Документ уже готовят ко второму, финальному голосованию. Если его примут, жизнь для должников станет сложнее, а кредиторы получат больше возможностей для взыскания долгов.

О том, какую сумму нужно задолжать украинцам, чтобы их жилье отобрали за долги, объяснил адвокат Роман Симутин.

Реклама
Читайте также:

Что хотят изменить для должников

Цель законопроекта — сделать исполнение судебных решений быстрее и эффективнее. Часть процессов планируют перевести в цифровой формат — документы будут обмениваться онлайн, без бумажной волокиты. Поэтому у должников будет меньше времени, чтобы выполнить требования Государственной исполнительной службы.

Также создадут новую автоматизированную систему взыскания долгов. Она ускорит взаимодействие между:

  • банками;
  • исполнительной службой;
  • государственными учреждениями.

Она также обеспечит обмен данными между Единым реестром должников и другими госбазами.

После вступления в силу закона блокировка банковских карт, арест имущества или электронных кошельков будут происходить автоматически — без участия исполнителя. Система самостоятельно будет блокировать активы сразу после открытия производства.

Чем грозит пребывание в реестре должников

Попадание в Единый реестр должников будет иметь серьезные последствия, ведь вам смогут отказать в продаже, дарении или залоге имущества. Банки, нотариусы и регистрационные службы не смогут проводить соответствующие операции.

Отдельно указано, что неплательщики алиментов будут попадать в реестр уже после трех месяцев задолженности.

Смогут ли забрать жилье за долги

В соцсетях активно обсуждают норму, которая якобы позволит исполнителям "выламывать двери должникам". На самом деле это не так. Они смогут заходить в жилье только по решению суда и в присутствии полиции. По словам адвоката, такие случаи скорее всего будут единичными — массовых "рейдов" ожидать не стоит.

Опасения относительно "отбора квартир" тоже несколько преувеличены. Закон не дает новых оснований для этого. Как и раньше, жилье могут принудительно продать только тогда, когда долг превышает 20 минимальных зарплат (сейчас это 160 тысяч гривен).

К тому же, если квартира является единственным жильем или в ней зарегистрированы дети или люди с инвалидностью, продать ее практически невозможно. Такие случаи встречаются очень редко.

Ранее мы писали, что в Украине нередко случается, что после смерти владельца родственники не могут получить квартиру по наследству. Это связано с тем, что жилье осталось неприватизированным.

Также мы рассказывали, что многие украинцы перед выездом за границу волнуются, позволят ли им пересечь границу с непогашенным кредитом. Долги действительно могут стать препятствием, но только при определенных условиях.

коммунальные услуги недвижимость жилье долги имущество
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации