В Украине готовят новые правила — смогут ли забирать жилье за долги

4 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №14005, который касается должников. Документ уже готовят ко второму, финальному голосованию. Если его примут, жизнь для должников станет сложнее, а кредиторы получат больше возможностей для взыскания долгов.

О том, какую сумму нужно задолжать украинцам, чтобы их жилье отобрали за долги, объяснил адвокат Роман Симутин.

Что хотят изменить для должников

Цель законопроекта — сделать исполнение судебных решений быстрее и эффективнее. Часть процессов планируют перевести в цифровой формат — документы будут обмениваться онлайн, без бумажной волокиты. Поэтому у должников будет меньше времени, чтобы выполнить требования Государственной исполнительной службы.

Также создадут новую автоматизированную систему взыскания долгов. Она ускорит взаимодействие между:

банками;

исполнительной службой;

государственными учреждениями.

Она также обеспечит обмен данными между Единым реестром должников и другими госбазами.

После вступления в силу закона блокировка банковских карт, арест имущества или электронных кошельков будут происходить автоматически — без участия исполнителя. Система самостоятельно будет блокировать активы сразу после открытия производства.

Чем грозит пребывание в реестре должников

Попадание в Единый реестр должников будет иметь серьезные последствия, ведь вам смогут отказать в продаже, дарении или залоге имущества. Банки, нотариусы и регистрационные службы не смогут проводить соответствующие операции.

Отдельно указано, что неплательщики алиментов будут попадать в реестр уже после трех месяцев задолженности.

Смогут ли забрать жилье за долги

В соцсетях активно обсуждают норму, которая якобы позволит исполнителям "выламывать двери должникам". На самом деле это не так. Они смогут заходить в жилье только по решению суда и в присутствии полиции. По словам адвоката, такие случаи скорее всего будут единичными — массовых "рейдов" ожидать не стоит.

Опасения относительно "отбора квартир" тоже несколько преувеличены. Закон не дает новых оснований для этого. Как и раньше, жилье могут принудительно продать только тогда, когда долг превышает 20 минимальных зарплат (сейчас это 160 тысяч гривен).

К тому же, если квартира является единственным жильем или в ней зарегистрированы дети или люди с инвалидностью, продать ее практически невозможно. Такие случаи встречаются очень редко.

