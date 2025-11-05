Видео
Главная Экономика Коснется счетов и имущества — что может измениться для должников

Коснется счетов и имущества — что может измениться для должников

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 17:12
обновлено: 16:58
Взыскание долгов в Украине — какие правила хотят ужесточить и что может скоро измениться
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине хотят упростить взыскание долгов, например, за услуги ЖКХ. Для этого народные депутаты приняли в первом чтении соответствующий законопроект №14005.

Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады.

Читайте также:

Какие правила для должников могут изменить

4 ноября 236 парламентариев проголосовали за принятие в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения исполнительного производства через цифровизацию". Документ предусматривает повышение эффективности взыскания задолженности совместно с ускорением этих процессов.

Чтобы добиться результата, планируется ввести широкую цифровизацию, а именно — интегрировать автоматизированную систему исполнительного производства с государственными реестрами, банками и платежными системами. Например, когда информацию о человеке внесут в Единый реестр должников, большая часть ограничений заработает автоматически:

  • финансовые учреждения будут блокировать операции по счетам;
  • нотариусы не смогут удостоверить сделки, касающиеся недвижимого имущества должника;
  • Министерство внутренних дел запретит регистрацию транспортных средств.

"Предусмотрено, что в случае обращения лица за совершением действия по отчуждению и/или залогу имущества, принадлежащего должнику, наличие сведений Едином реестре должников является основанием для отказа, кроме случаев, предусмотренных законом", — говорится в пояснительной записке.

Более того, как только на счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя поступят средства, подлежащие взысканию, автоматизированная система сразу сформирует сообщение о погашении задолженности по производству. После этого сведения о человеке исключат из реестра.

Стоит уточнить, что законопроект лишь прошел первое голосование в Верховной Раде с обязательством доработать определенные положения. Далее необходимо вынести документ на финальное рассмотрение и направить на подпись президента Украины. Только тогда нововведения вступят в силу.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, коммунальные службы обязаны предупреждать о плановых отключениях света или газа за 10 дней. Если поставки выключили без предупреждения, стоит подать письменную жалобу и зафиксировать нарушение.

Также мы писали, что внутренне перемещенные лица, жилье которых находится во временной оккупации, не должны платить за коммунальные услуги, штрафы и пеню. Но долги, возникшие до оккупации, нужно погасить.

деньги долги законопроект имущество нововведение
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
