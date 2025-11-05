Стягнення боргів в Україні — які правила хочуть посилити і що може скоро змінитися

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні хочуть спростити стягнення боргів, наприклад, за послуги ЖКГ. Для цього народні депутати ухвалили в першому читанні відповідний законопроєкт №14005.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради.

Які правила для боржників можуть змінити

4 листопада 236 парламентарів проголосували за ухвалення в першому читанні проєкту закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію". Документ передбачає підвищення ефективності стягнення заборгованості спільно з прискоренням цих процесів.

Аби домогтися результату, планується запровадити широку цифровізацію, а саме — інтегрувати автоматизовану систему виконавчого провадження з державними реєстрами, банками і платіжними системами. Наприклад, коли інформацію про людину внесуть до Єдиного реєстру боржників, велика частина обмежень запрацює автоматично:

фінансові установи будуть блокувати операції на рахунках;

нотаріуси не зможуть посвідчити угоди, які стосуються нерухомого майна боржника;

Міністерство внутрішніх справ заборонить реєстрацію транспортних засобів.

"Передбачено, що у разі звернення особи за вчиненням дії щодо відчуження та/або застави майна, що належить боржнику, наявність відомостей Єдиному реєстрі боржників є підставою для відмови, крім випадків, передбачених законом", — йдеться в пояснювальній записці.

Ба більше, як тільки на рахунок органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця надійдуть кошти, що підлягають стягненню, автоматизована система одразу сформує повідомлення про погашення заборгованості за провадженням. Після цього відомості про людину виключать з реєстру.

Варто уточнити, що законопроєкт лише пройшов перше голосування у Верховній Раді з зобов’язанням доопрацювати певні положення. Далі необхідно винести документ на фінальний розгляд і направити на підпис президента України. Лише тоді нововведення наберуть чинності.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, комунальні служби зобов’язані попереджати про планові відключення світла чи газу за 10 днів. Якщо постачання вимкнули без попередження, варто подати письмову скаргу й зафіксувати порушення.

Також ми писали, що внутрішньо переміщені особи, житло яких перебуває в тимчасовій окупації, не повинні сплачувати за комунальні послуги, штрафи і пеню. Але борги, що виникли до окупації, потрібно погасити.