Кредитная ловушка — можно ли выехать за границу, если есть долги

Кредитная ловушка — можно ли выехать за границу, если есть долги

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 12:33
Пересечение границы в 2025 — можно ли выехать из Украины, если есть непогашенный кредит
Сотрудник пограничной службы. Фото: ГПСУ/Facebook

Многие украинцы, планируя выезд за границу, задумываются над вопросом, удастся ли покинуть территорию государства с кредитными долгами. Наличие непогашенного займа действительно может стать причиной безуспешного прохождения пункта пропуска, но с определенными нюансами.

Об этом рассказал юрист Максим Тимурович в собственном Instagram-блоге.

Можно ли выехать за границу с непогашенным кредитом

Наличие кредитного долга — не причина запретить человеку путешествия за границу. Но согласно статье 6 закона № 3857-XII от 21 января 1994 года, основанием наложить временное ограничение права на выезд может быть уклонение "от выполнения обязательств, возложенных судебным решением или решением других органов (должностных лиц), подлежащим принудительному исполнению".

Иными словами, запрет начинает действовать только в случае наличия соответствующего судебного решения. То есть кредитор или исполнитель должен сначала открыть производство по конфискации имущества или обратиться в суд с гражданским иском на взыскание задолженности.

После этого суд выносит постановление о запрете выезда, которое передается в Государственную пограничную службу Украины и является обязательным к исполнению немедленно. Поэтому сам по себе факт кредитного долга не приводит к ограничениям.

"Если процессуального решения нет, то и ограничения выезда нет. Есть лишь исключение, когда это задолженность по алиментам. Но если у вас долги по кредиту, особенно когда МФО никуда не подавалась, то никаких преград для выезда нет", — уточнил Максим Тимурович.

Как снять запрет на выезд за границу

Чтобы должника вычеркнули из так называемого "черного списка", необходимо осуществить такой алгоритм действий:

  • обратиться к кредитору и договориться о реструктуризации, отсрочке или полностью оплатить задолженность;
  • получить справку о закрытия займа;
  • обратиться в отдел исполнительной службы с заявлением о снятии запрета на выезд за границу;
  • приобщить к заявлению необходимые документы, в частности справку от кредитора об уплате денег и пр.;
  • дождаться решения исполнительной службы и внесения изменений в реестры.

Как только информация о лице исчезнет из Единого реестра должников, откроется возможность пересечения государственной границы Украины. Стоит заранее позаботиться о своей свободе передвижения, дабы в критический момент не столкнуться с лишними проблемами.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, кредиты могут разрушить семейный бюджет. Бить тревогу нужно, когда пара вообще не откладывает деньги на будущее и по крайней мере треть доходов тратит на закрытие долгов.

Также мы писали, что при разводе кредиты, оформленные в пользу семьи, считаются совместными долгами супругов. Если заем взят без ведома мужа или жены, его возвращает только заемщик.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
