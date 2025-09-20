Видео
Главная Экономика Кредиты в семейном бюджете — когда супругам нужно бить тревогу

Кредиты в семейном бюджете — когда супругам нужно бить тревогу

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 10:30
Долговая ловушка — как узнать, что кредиты начали разрушать семейный бюджет
Супруги с документами. Фото: Pexels

Нередко причиной развода становятся кредиты в браке. Если существует потребность в финансах, никто не запрещает обращаться в банк за займом. Но нужно понимать все сопутствующие риски и бить тревогу в случае появления разрушительных маркеров.

Об этом журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказала в эксклюзивном комментарии финансовый консультант Елена Коник.

5 сигналов разрушения семейного бюджета

Заметив первые признаки того, что приобретенные займы стали тяжелым бременем для семейного бюджета, супругам необходимо выбираться из финансовой ловушки. Эксперт назвала 5 основных сигналов, по которым можно определить негативную тенденцию.

  1. Пара вообще не откладывает деньги.
  2. По меньшей мере треть доходов уходит на закрытие кредитов.
  3. Появился сильный стресс из-за просрочки платежей, звонков из банков.
  4. Попадание в "кредитную ловушку" — приходится брать новый займ, чтобы погасить старые долги.
  5. Жизнь от одного погашения к другому, то есть вся жизнь семьи крутится вокруг ежемесячных выплат.

"Еще можно выделить два пункта: это иллюзия "дешевых" денег и игнорирование собственных накоплений, когда кредит воспринимается как альтернатива сбережениям, и у человека отсутствует финансовая подушка", — добавила Елена Коник.

Как не попасть в кредитную зависимость

Жизнь в Украине во время полномасштабной войны накладывает на граждан немало проблем, среди которых финансовая стоит не на последнем месте. Брать кредиты в банке — это бывает единственная возможность выйти из тяжелого финансового положения. Если другого способа решить ситуацию нет, надо тщательно все спланировать.

Елена Коник советует всегда внимательно читать условия в кредитном договоре, особенно текст мелким шрифтом. Плюс не помешает заранее сформировать план выплаты займа: возможно, придется какое-то время пожить без любимых покупок, зато потом удастся избежать переплат длительностью в несколько лет.

Если долги не превышают 30-40% дохода семьи, то можно не волноваться из-за потенциальных проблем с финансами. Но желательно брать кредиты только на долгосрочные цели, в частности образование, жилье или бизнес, а не импульсивные покупки.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине при разводе все имущество, приобретенное в браке, делится пополам, кроме наследства или подарков. Кредиты тоже считаются общими, если брались для семьи, поэтому важно иметь доказательства расходов.

Также мы писали, что в 2025 году базовые расходы на ребенка составляют 8-12 тыс. грн в месяц. Дополнительно стоит учитывать кружки и развитие — еще 5-7 тыс. грн. Эксперты советуют инвестировать во время с родителями, а не брендовые вещи.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
