Кредитная ловушка — 5 сигналов, что займы уже разрушают ваш семейный бюджет

Кредиты уже давно стали привычным явлением в повседневной жизни почти каждого украинца. Однако бывают случаи, когда кредиты начинают разрушать семейный бюджет.

О том, когда появляются первые признаки того, что финансовые займы стали обузой и как этого избежать, сайту Новини.LIVE рассказала финансовый консультант Елена Коник.

Почему люди вообще берут кредиты

Действительно, многие сейчас считают, что лучше всего — не брать кредиты вообще. Однако часто жизненные обстоятельства складываются таким образом, что деньги нужны "здесь и сейчас", и поэтому в кризисные моменты именно кредит может показаться единственным выходом.

"Однако каждому, кто впервые или не впервые берет кредит, нужно понимать, что любой заем имеет свою цену. И это проценты, комиссии и штрафы", — отмечает финансовый консультант.

Какие есть риски кредитования

Их, по словам эксперта, есть четыре:

Слишком высокие процентные ставки

Часто люди нуждаются в небольших суммах, которые банки не могут выдать по тем или иным причинам. И тогда заемщик вынужден обращаться к микрозаймам, которые начисляют просто космические проценты.

"Условно говоря: вы берете кредит на 5 тысяч гривен, а должны вернуть 15-17 тысяч. И в случае просрочки сроков выплаты эта сумма ежедневно растет бешеными темпами", — отметила Коник.

Неучтенные расходы

Беря займ люди сосредотачиваются на ежемесячном платеже, не обращая внимания на общую стоимость кредита. А это, по словам финансового эксперта, в результате влияет на то, сколько человек переплатит за сам займ.

"Долговой круг"

Бывают ситуации, когда семья берет новый и новый займ для того, чтобы погасить старый, попадая в результате в "кредитную ловушку", выбраться из которой очень трудно.

"Особенно когда в банках займы уже не дают, и люди начинают обращаться к микрозаймам", — подчеркивает Коник.

Психологическое давление

Это, по словам финансового эксперта, постоянные звонки от коллекторов, постоянный страх потерять работу, и, как следствие, возможность оплачивать кредиты. А это, соответственно, в целом влияет на моральное здоровье каждого члена семьи.

В целом правильный семейный бюджет строится на четком балансе доходов и расходов. Соответственно, если львиная часть доходов семьи идет исключительно на "гашение" кредитов, то возможности купить что-то в семью, да и в целом, отложить средства на непредвиденные ситуации, практически нет.

"В итоге возникает эффект "снежного кома": займов становится все больше, обслуживать их все сложнее. В результате семья рискует оказаться в критической ситуации, когда возникает форс-мажор — болезнь, потеря работы, уничтожение имущества из-за войны, а жить не на что", — добавила Коник.

Самые типичные ошибки заемщиков

На первом месте, по словам финансового эксперта, это отсутствие планирования, когда кредит берется импульсивно и без расчетов.

Далее идет неправильная оценка доходов. То есть люди ориентируются на свои нынешние доходы, не учитывая возможные изменения в будущем. Особенно если кредит берется на несколько лет.

"Еще можно выделить два пункта: это иллюзия "дешевых" денег и игнорирование собственных накоплений, когда кредит воспринимается как альтернатива сбережениям, и у человека отсутствует финансовая подушка", — добавила Коник.

5 сигналов, что кредиты начали разрушать семейный бюджет

Эксперт также выделила основные сигналы, которые говорят о том, что займы начинают уничтожать семейный бюджет:

Отсутствие каких-либо сбережений. Минимум треть доходов уходит на выплаты кредитов. Сильный стресс и давление из-за просрочки платежей или звонков из банка. "Кредитная ловушка". Брать новый кредит, чтобы закрыть старый — это прямой путь к долговой яме. Жизнь от погашения до погашения. То есть, когда вся жизнь семьи крутится вокруг ежемесячных выплат по кредитам.

Как избежать кредитной зависимости

Финансовый эксперт порекомендовала тщательно планировать покупки. И, возможно, несколько месяцев подождать, чем потом переплачивать годами. Также стоит следить, чтобы долги не превышали 30-40% дохода семьи и внимательно читать условия в кредитном договоре. Особенно то, что напечатано мелким шрифтом.

Желательно понемногу создавать финансовую подушку на 3-6 месяцев и брать кредиты только для долгосрочных и оправданных целей, таких как жилье, образование или бизнес.

"Кредитов бояться не надо. Потому что это как нож: если уметь им пользоваться, он поможет во многих делах. А в неумелых руках он только навредит", — добавила эксперт.

То есть кредит может как помочь реализовать важную цель, так и разрушить финансовую стабильность семьи, если неправильно им распоряжаться.

