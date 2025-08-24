Экономическая независимость Украины — возможно ли это в условиях международной помощи

Девушка держит флаг Украины. Фото: Unsplash

Экономическая независимость — это вопрос, который широко дискутируется во многих экспертных кругах мира. Но возможно ли стране быть полностью экономически независимой в условиях всемирной глобализации? А если в стране идет война?

Новини.LIVE выясняли, можно ли говорить об экономической независимости Украины в условиях международной помощи.

Есть ли в мире абсолютно экономически независимые страны

Для начала нужно напомнить, что же такое экономическая независимость страны. По данным энциклопедии современной Украины, это полная самостоятельность государства в определении своего экономического статуса, владении, пользовании и распоряжении национальным богатством, а также способность обеспечить свою экономическую безопасность в условиях международного разделения труда.

Это означает, что страна способна самостоятельно принимать решения относительно своей экономической политики, контролировать свои ресурсы и обеспечивать свои потребности без внешнего давления или зависимости. Однако в условиях глобализации взаимосвязь мировой торговли и финансовых потоков превращает национальные экономики на взаимозависимые.

Именно поэтому, сейчас не существует ни одной страны мира, которая могла бы считаться полностью экономически независимой, рассказал Новини.LIVE главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус.

"Я понимаю, что все стремятся всегда иметь закрытые циклы, то есть чтобы в стране производилось абсолютно все, и не зависеть от импорта. Но огромные объемы внешней торговли, которые происходят в мире, свидетельствуют совершенно о другом. Сегодня мы видим демонстрацию того, что мир, ведущие страны мира, переносят на аутсорсинг очень многие вещи, тем самым лишая себя экономической независимости. Это касается, в частности, и США, и стран Евросоюза", — пояснил Иван Ус.

Есть ли в мире страны, которые являются экономически полностью зависимыми

В основном, по словам руководителя аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Ильи Несходовского, это авторитарные страны, такие, как Северная Корея, Беларусь и Россия.

"Беларусь полностью зависит от России. Кремль полностью дотирует белорусскую экономику, в частности, через специальные цены на газ. Поэтому да, Беларусь полностью зависит от внешней политики России. То же самое можно сказать о Северной Корее. Она полностью зависит от Китая. Экономически это и вопрос поставки определенной продукции, сотрудничество на разных уровнях, и так далее. Одним словом, если одна страна с помощью финансовых рычагов диктует другой стране, как нужно проводить внутреннюю политику — это и есть главный признак зависимости", — пояснил Илья Несходовский в комментарии Новини.LIVE.

Он отметил, что к относительно зависимым странам можно отнести Словакию и Венгрию из-за потребности в российском газе.

Может ли страна, получающая международную помощь, считаться экономически независимой

А это, на самом деле, зависит, в частности, от вида международной помощи, объясняет Илья Несходовский.

"Например, если мы будем говорить по поводу выделения средств Украине в виде кредитов и грантов, которые мы получили в свое время от Соединенных Штатов, Европейского Союза и других стран, то эти средства нам выделялись без условий. То есть, другими словами, нам выделили международную помощь, однако за это мы не должны были выполнять какие-то требования. Самое главное, если это кредит — своевременность его возврата и, возможно, проценты, которые необходимо оплатить. В таком случае говорить о какой-то зависимости, если твои кредиторы не ставят тебе условия, в данном случае, не стоит", — подчеркнул Несходовский.

В то же время Иван Ус напомнил, что внешняя помощь Украине составляет примерно 60% расходов государства. Соответственно, отказаться от нее страна не сможет даже после окончания войны.

"Совокупно с начала войны мы привлекли 93 миллиарда долларов международной финансовой помощи, и за 2025 год мы получим еще 55 миллиардов долларов. Можем ли мы в условиях войны отказаться от этой помощи? Конечно, что нет. Поэтому да, если в этом контексте говорить об определенной зависимости нашего государства — она действительно есть. Сможем ли мы отказаться от помощи после окончания войны? Тоже нет, потому что нам нужно будет восстанавливать то, что разрушила Россия. Конечно, через несколько лет после того, как наступит мир, мы будем постепенно снижать уровень международной помощи за счет развития собственной экономики", — добавил экономист.

Сможет ли Украина стать экономически независимой после окончания войны

По мнению опрошенных Новини.LIVE экономистов, Украина имеет все шансы для того, чтобы после окончания войны стать пусть пока не столько экономически независимым, сколько экономически самодостаточным государством.

"У нас есть реальные шансы для того, чтобы после войны развивать свою экономику, в том числе за счет и тех отраслей, которые были не характерны для довоенной Украины. Это ВПК, прежде всего, потому что точно в мире будут покупать и наше вооружение, и наши технологии. Это аграрный сектор. Это туризм. Вспомните, сколько туристов из той же Саудовской Аравии было у нас в Карпатах до войны", — рассказал Иван Ус.

Кандидат экономических наук также подчеркнул, что будет возможность переоборудовать часть нашего вооружения для мирных целей:

"Например, частично переоборудовать дроны для гражданских нужд. Мы можем использовать наши технологии в этой сфере, например, для доставки товаров, почты, определенных транспортных услуг. В этом мы точно сможем конкурировать в мире".

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко в комментарии Новини.LIVE заявила, что сейчас главная задача для Украины — быть самодостаточной во всех планах. Важнейшей составляющей по состоянию на сегодня является военная.

"В военном плане — это производство собственного вооружения и развитие частного сектора. Половина доходов и расходов — это частный бизнес, который покрывает военные расходы", — отметила Юлия Свириденко.

Напомним, доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии Новини.LIVE, что будет с курсом доллара и евро в Украине после войны. Также мы рассказывали, что Верховная Рада приняла законопроекты о Defence City. Бизнес в Украхне будет иметь определенные налоговые льготы, получит упрощение таможенных процедур и обеспечение другими государственными гарантиями.