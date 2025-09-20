Боргова пастка — як дізнатися, що кредити почали руйнувати сімейний бюджет

Кредити в сімейному бюджеті — коли подружжю треба бити тривогу
Нерідко причиною розлучення стають кредити у шлюбі. Якщо існує потреба у фінансах, ніхто не забороняє звертатися в банк за позикою. Але потрібно розуміти всі супутні ризики та бити тривогу в разі появи руйнівних маркерів.
Про це журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповіла в ексклюзивному коментарі фінансова консультантка Олена Коник.
5 сигналів руйнування сімейного бюджету
Помітивши перші ознаки того, що набуті позики стали важким тягарем для сімейного бюджету, подружжю необхідно вибиратися з фінансової пастки. Експертка назвала 5 основних сигналів, за якими можна визначити негативну тенденцію.
- Пара взагалі не відкладає гроші.
- Щонайменше третина доходів йде на закриття кредитів.
- З’явився сильний стрес через прострочення платежів, дзвінки з банків.
- Потрапляння у "кредитну пастку" — доводиться брати нову позику, аби погасити старі борги.
- Життя від одного погашення до іншого, тобто все життя родини крутиться навколо щомісячних виплат.
"Ще можна виділити два пункти: це ілюзія "дешевих" грошей та ігнорування власних накопичень, коли кредит сприймається як альтернатива заощадженням, і у людини відсутня фінансова подушка", — додала Олена Коник.
Як не втрапити у кредитну залежність
Життя в Україні під час повномасштабної війни накладає на громадян чимало проблем, серед яких фінансова стоїть не на останньому місці. Брати кредити в банку — це буває єдина можливість вийти з важкого фінансового становища. Якщо іншого способу вирішити ситуацію немає, треба ретельно все спланувати.
Олена Коник радить завжди уважно читати умови в кредитному договорі, особливо текст дрібним шрифтом. Плюс не завадить заздалегідь сформувати план виплати позики: можливо, доведеться якийсь час пожити без улюблених покупок, зате потім вдасться уникнути переплат тривалістю кілька років.
Якщо борги не перевищують 30-40% доходу сім’ї, то можна не хвилюватися через потенційні проблеми з фінансами. Але бажано брати кредити тільки на довгострокові цілі, зокрема освіту, житло чи бізнес, а не імпульсивні покупки.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, в Україні під час розлучення все майно, набуте у шлюбі, ділиться навпіл, окрім спадщини чи подарунків. Кредити теж вважаються спільними, якщо бралися для сім’ї, тому важливо мати докази витрат.
Також ми писали, що у 2025 році базові витрати на дитину становлять 8-12 тис. грн на місяць. Додатково варто враховувати гуртки і розвиток — ще 5-7 тис. грн. Експерти радять інвестувати у час із батьками, а не брендові речі.
