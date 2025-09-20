Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Кредити в сімейному бюджеті — коли подружжю треба бити тривогу

Кредити в сімейному бюджеті — коли подружжю треба бити тривогу

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 10:30
Боргова пастка — як дізнатися, що кредити почали руйнувати сімейний бюджет
Подружжя з документами. Фото: Pexels

Нерідко причиною розлучення стають кредити у шлюбі. Якщо існує потреба у фінансах, ніхто не забороняє звертатися в банк за позикою. Але потрібно розуміти всі супутні ризики та бити тривогу в разі появи руйнівних маркерів.

Про це журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповіла в ексклюзивному коментарі фінансова консультантка Олена Коник.

Реклама
Читайте також:

5 сигналів руйнування сімейного бюджету

Помітивши перші ознаки того, що набуті позики стали важким тягарем для сімейного бюджету, подружжю необхідно вибиратися з фінансової пастки. Експертка назвала 5 основних сигналів, за якими можна визначити негативну тенденцію.

  1. Пара взагалі не відкладає гроші.
  2. Щонайменше третина доходів йде на закриття кредитів.
  3. З’явився сильний стрес через прострочення платежів, дзвінки з банків.
  4. Потрапляння у "кредитну пастку" — доводиться брати нову позику, аби погасити старі борги.
  5. Життя від одного погашення до іншого, тобто все життя родини крутиться навколо щомісячних виплат.

"Ще можна виділити два пункти: це ілюзія "дешевих" грошей та ігнорування власних накопичень, коли кредит сприймається як альтернатива заощадженням, і у людини відсутня фінансова подушка", — додала Олена Коник.

Як не втрапити у кредитну залежність

Життя в Україні під час повномасштабної війни накладає на громадян чимало проблем, серед яких фінансова стоїть не на останньому місці. Брати кредити в банку — це буває єдина можливість вийти з важкого фінансового становища. Якщо іншого способу вирішити ситуацію немає, треба ретельно все спланувати.

Олена Коник радить завжди уважно читати умови в кредитному договорі, особливо текст дрібним шрифтом. Плюс не завадить заздалегідь сформувати план виплати позики: можливо, доведеться якийсь час пожити без улюблених покупок, зате потім вдасться уникнути переплат тривалістю кілька років.

Якщо борги не перевищують 30-40% доходу сім’ї, то можна не хвилюватися через потенційні проблеми з фінансами. Але бажано брати кредити тільки на довгострокові цілі, зокрема освіту, житло чи бізнес, а не імпульсивні покупки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні під час розлучення все майно, набуте у шлюбі, ділиться навпіл, окрім спадщини чи подарунків. Кредити теж вважаються спільними, якщо бралися для сім’ї, тому важливо мати докази витрат.

Також ми писали, що у 2025 році базові витрати на дитину становлять 8-12 тис. грн на місяць. Додатково варто враховувати гуртки і розвиток — ще 5-7 тис. грн. Експерти радять інвестувати у час із батьками, а не брендові речі.

кредити родина гроші сімейний бюджет борги
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації