Боргова пастка — як дізнатися, що кредити почали руйнувати сімейний бюджет

Нерідко причиною розлучення стають кредити у шлюбі. Якщо існує потреба у фінансах, ніхто не забороняє звертатися в банк за позикою. Але потрібно розуміти всі супутні ризики та бити тривогу в разі появи руйнівних маркерів.

Про це журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповіла в ексклюзивному коментарі фінансова консультантка Олена Коник.

5 сигналів руйнування сімейного бюджету

Помітивши перші ознаки того, що набуті позики стали важким тягарем для сімейного бюджету, подружжю необхідно вибиратися з фінансової пастки. Експертка назвала 5 основних сигналів, за якими можна визначити негативну тенденцію.

Пара взагалі не відкладає гроші. Щонайменше третина доходів йде на закриття кредитів. З’явився сильний стрес через прострочення платежів, дзвінки з банків. Потрапляння у "кредитну пастку" — доводиться брати нову позику, аби погасити старі борги. Життя від одного погашення до іншого, тобто все життя родини крутиться навколо щомісячних виплат.

"Ще можна виділити два пункти: це ілюзія "дешевих" грошей та ігнорування власних накопичень, коли кредит сприймається як альтернатива заощадженням, і у людини відсутня фінансова подушка", — додала Олена Коник.

Як не втрапити у кредитну залежність

Життя в Україні під час повномасштабної війни накладає на громадян чимало проблем, серед яких фінансова стоїть не на останньому місці. Брати кредити в банку — це буває єдина можливість вийти з важкого фінансового становища. Якщо іншого способу вирішити ситуацію немає, треба ретельно все спланувати.

Олена Коник радить завжди уважно читати умови в кредитному договорі, особливо текст дрібним шрифтом. Плюс не завадить заздалегідь сформувати план виплати позики: можливо, доведеться якийсь час пожити без улюблених покупок, зате потім вдасться уникнути переплат тривалістю кілька років.

Якщо борги не перевищують 30-40% доходу сім’ї, то можна не хвилюватися через потенційні проблеми з фінансами. Але бажано брати кредити тільки на довгострокові цілі, зокрема освіту, житло чи бізнес, а не імпульсивні покупки.

