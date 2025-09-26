Відео
Головна Економіка Кредитна пастка — чи можна виїхати за кордон, якщо є борги

Кредитна пастка — чи можна виїхати за кордон, якщо є борги

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 12:33
Перетин кордону у 2025 — чи можна виїхати з України, якщо є непогашений кредит
Співробітник прикордонної служби. Фото: ДПСУ/Facebook

Чимало українців, плануючи виїзд за кордон, замислюються над питанням, чи вдасться покинути територію держави з кредитними боргами. Наявність непогашеної позики дійсно може стати причиною безуспішного проходження пункту пропуску, але з певними нюансами.

Про це розповів юрист Максим Тимурович у власному Instagram-блозі.

Читайте також:

Чи можна виїхати за кордон із непогашеним кредитом

Наявність кредитного боргу — не причина заборонити людині подорожі за кордон. Але згідно зі статтею 6 закону № 3857-XII від 21 січня 1994 року, підставою накласти тимчасове обмеження права на виїзд може бути ухилення "від виконання зобов’язань, покладених судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню".

Іншими словами, заборона починає діяти лише у випадку наявності відповідної судової ухвали. Тобто кредитор або виконавець повинен спершу відкрити провадження по конфіскації майна або звернутися в суд із цивільним позовом на стягнення заборгованості.

Після цього суд виносить постанову про заборону виїзду, яка передається в Державну прикордонну службу України та є обов’язковою до виконання негайно. Тож сам по собі факт кредитного боргу не призводить до обмежень.

"Якщо процесуального рішення немає, то й обмеження виїзду немає. Є лише виключення, коли це заборгованість по аліментам. Але якщо у вас борги по кредиту, особливо коли МФО нікуди не подавалась, то жодних перепон для виїзду немає", — уточнив Максим Тимурович.

Як зняти заборону на виїзд за кордон

Щоб боржника викреслили з так званого "чорного списку", необхідно здійснити такий алгоритм дій:

  • звернутися до кредитора і домовитися про реструктуризацію, відтермінування або повністю сплатити заборгованість;
  • отримати довідку про закриття позики;
  • звернутися до відділу виконавчої служби з заявою про зняття заборони на виїзд за кордон;
  • долучити до заяви необхідні документи, зокрема довідку від кредитора про сплату коштів тощо;
  • дочекатися рішення виконавчої служби і внесення змін у реєстри.

Як тільки інформація про особу зникне з Єдиного реєстру боржників, відкриється можливість перетину державного кордону України. Варто заздалегідь подбати про свою свободу пересування, аби в критичний момент не стикнутися з зайвими проблемами.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, кредити можуть зруйнувати сімейний бюджет. Бити тривогу потрібно, коли пара взагалі не відкладає гроші на майбутнє і принаймні третину доходів витрачає на закриття боргів.

Також ми писали, що при розлученні кредити, оформлені на користь сім’ї, вважаються спільними боргами подружжя. Якщо позика взята без відома чоловіка чи дружини, її повертає тільки позичальник.

кордон кредити борги заборона виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
