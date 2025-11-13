Відео
Економіка

Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Квартира за борги — через яку суму зможуть конфіскувати житло

Квартира за борги — через яку суму зможуть конфіскувати житло

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 19:35
Оновлено: 18:25
В Україні готують нові правила — чи зможуть забирати житло за борги
Людина тримає гроші. Фото: Unsplash

4 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №14005, який стосується боржників. Документ уже готують до другого, фінального голосування. Якщо його приймуть, життя для боржників стане складнішим, а кредитори отримають більше можливостей для стягнення боргів.

Про те, яку суму потрібно заборгувати українцям, щоб їх житло відібрали за борги, пояснив адвокат Роман Сімутін.



Що хочуть змінити для боржників

Мета законопроєкту — зробити виконання судових рішень швидшим та ефективнішим. Частину процесів планують перевести у цифровий формат — документи обмінюватимуться онлайн, без паперової тяганини. Через це у боржників буде менше часу, щоб виконати вимоги Державної виконавчої служби.

Також створять нову автоматизовану систему стягнення боргів. Вона пришвидшить взаємодію між:

  • банками;
  • виконавчою службою;
  • державними установами.

Вона також забезпечить обмін даними між Єдиним реєстром боржників та іншими держбазами.

Після набуття чинності закону блокування банківських карток, арешт майна або електронних гаманців відбуватимуться автоматично — без участі виконавця. Система самостійно блокуватиме активи одразу після відкриття провадження.

Чим загрожуватиме перебування у реєстрі боржників

Потрапляння до Єдиного реєстру боржників матиме серйозні наслідки, адже вам зможуть відмовити у продажу, даруванні чи заставі майна. Банки, нотаріуси та реєстраційні служби не зможуть проводити відповідні операції.

Окремо вказано, що неплатники аліментів потраплятимуть до реєстру вже після трьох місяців заборгованості.

Чи зможуть забрати житло за борги

У соцмережах активно обговорюють норму, яка нібито дозволить виконавцям "виламувати двері боржникам". Насправді це не так. Вони зможуть заходити до житла лише за рішенням суду й у присутності поліції. За словами адвоката, такі випадки скоріш за все будуть поодинокими — масових "рейдів" очікувати не варто.

Побоювання щодо "відбирання квартир" теж дещо перебільшено. Закон не дає нових підстав для цього. Як і раніше, житло можуть примусово продати лише тоді, коли борг перевищує 20 мінімальних зарплат (наразі 160 тисяч гривень).

До того ж, якщо квартира є єдиним житлом або в ній зареєстровані діти чи люди з інвалідністю, продати її практично неможливо. Такі випадки трапляються дуже рідко.

Раніше ми писали, що в Україні нерідко трапляється, що після смерті власника родичі не можуть отримати квартиру у спадщину. Це пов'язано з тим, що житло залишилось неприватизованим.

Також ми розповідали, що багато українців перед виїздом за кордон хвилюються, чи дозволять їм перетнути кордон із непогашеним кредитом. Борги справді можуть стати перешкодою, але лише за певних умов.

комунальні послуги нерухомість житло борги майно
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
