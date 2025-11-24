Не лише гроші на рахунках — яке майно українців можуть забрати за борги

Люди виносять диван з помешкання. Фото: Pexels

В Україні ніхто не може просто так забрати у боржника гроші чи майно. Усі дії проводять лише уповноважені особи — державні або приватні виконавці. Це відбувається за чіткою процедурою, передбаченою законом.

Про те, яке майно українців можуть забрати за борги у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Яке майно людини можуть забрати за борги

Стягнення боргу може відбуватися як через суд, так і без нього, наприклад, на підставі виконавчого напису нотаріуса. У будь-якому випадку дії виконавця регулюються законодавством і повинні відбуватись за певною процедурою.

Згідно зі статтею 48 Закону України "Про виконавче провадження", перш за все стягують кошти боржника на рахунках у банках або готівку. Виявлені гроші перераховують на рахунок державної виконавчої служби для покриття боргу.

Якщо грошей недостатньо, стягнення поширюється на інше майно — машини, техніку та інші цінності. Боржник може пропонувати, яке майно реалізувати спершу, але остаточне рішення завжди приймає виконавець. При цьому вилучене майно не може перевищувати суму боргу.

Чи можуть забрати нерухомість за борги

Згідно з частиною 1 статті 50 Закону "Про виконавче провадження", стягнення на нерухоме майно застосовується лише тоді, коли інших коштів чи майна недостатньо. Спершу беруть земельні ділянки та інші об’єкти, які не вважаються житловою нерухомістю. Будинок або квартира, де живе боржник, конфіскують в останню чергу.

Окрім того, стягнення на житло можливе тільки якщо борг перевищує 20 мінімальних зарплат (понад 160 тис. грн станом на 2025 рік). Якщо у житлі є власники-діти або інші користувачі, для його реалізації потрібен дозвіл органів опіки, що на практиці майже неможливо отримати. У такому випадку виконавець продовжує стягнення з іншого майна або повертає документ стягувачу.

Таким чином, держава захищає неповнолітніх та основне житло боржника, а арешт нерухомості залишається крайнім заходом.

Раніше ми писали, що за законом у спадщину переходить не лише майно — квартири, машини, гроші чи інші цінності. Разом із цим спадкоємці можуть отримати борги людини.

Ми також розповідали, що деякі українці продовжують отримувати комунальні платіжки за помешкання, в яких ніхто не проживає. З часом у них можуть накопичитись чималі борги.