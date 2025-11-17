Через скільки років українцям можуть "списати" комунальні борги

Чоловік тримається за голову. Фото: Новини.LIVE

Багато українців, які через війну виїхали за кордон, залишили порожніми свої квартири та будинки. Проте їм продовжують виставляти рахунки за комунальні послуги, тож з часом, у них можуть накопичитись чималі борги.

Про те, як можна зменшити або списати старі комунальні борги, пояснили на сайті Верховної Ради України.

Коли можна не платити за комунальні послуги

Якщо житло пустувало понад 30 днів, закон дозволяє призупинити оплату за:

газ;

воду;

вивіз сміття;

електроенергію.

Для цього потрібно подати заяву до постачальника послуг і додати підтвердження, що ніхто не жив у квартирі чи будинку. Для цього підійде довідка про навчання або роботу за кордоном.

Водночас це правило не поширюється на опалення та внески на утримання багатоквартирного будинку — за ці послуги борги все одно нараховуються.

Як "списати" старі комунальні борги

Комунальні підприємства часто звертаються до суду, щоб стягнути борги. Але є важлива деталь, якщо з моменту виникнення заборгованості пройшло більш як три роки, борг можна списати — це називається строком позовної давності. Це можна зробити лише через суд після позову комунальних служб. Самостійно ініціювати списання не можна.

Варто також зазначити, що суд не застосовує строк позовної давності автоматично, тому для цього потрібно подати письмову заяву. Є десять днів з моменту отримання ухвали про відкриття провадження для подання клопотання.

Якщо термін пропущено, можна все одно спробувати — суд може врахувати заяву, поки рішення ще не ухвалене. Після рішення є тридцять днів на апеляцію, де теж можна просити застосувати строк позовної давності. Якщо ви не знали про ухвалене рішення, можна просити поновлення строку оскарження і повторно подати заяву.

