Оплата комуналки у 2025 — кому взимку частину витрат покриватиме держава

В Україні сьогодні понад 1,5 мільйона громадян отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Це одна з форм державної підтримки, яка допомагає певним категоріям населення частково або повністю компенсувати витрати на комуналку.

Про те, кому держава покриватиме частину витрат на комунальні послуги цієї зими, розповіли в Telegram-каналі "Ти ж Юрист".

Що таке пільги на ЖКП та на які послуги їх можна оформити

Пільги — це знижки або переваги, передбачені законом для окремих груп людей. Вони можуть надаватися з урахуванням доходів родини або без цього — залежно від статусу пільговика. Держава може компенсувати витрати на оплату таких послуг:

вивезення сміття;

опалення, електроенергія, газ;

холодна і гаряча вода, водовідведення;

управління багатоквартирним будинком;

придбання твердого палива або скрапленого газу;

житло (оренда, утримання будинку та прибудинкової території).

Хто має право на пільги у 2025 році

У 2025 році пільгову оплату житлово-комунальних послуг можуть отримувати:

учасники Революції Гідності, які зазнали ушкоджень;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи та їхні сім’ї;

багатодітні та прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу;

ветерани військової служби, правоохоронних органів і родини загиблих працівників;

родини працівників служби цивільного захисту, які загинули під час виконання обов’язків;

особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій та родини загиблих військових;

реабілітовані громадяни, колишні в’язні концтаборів та жертви нацистських переслідувань;

пенсіонери, які працювали в сільській місцевості у сфері освіти, медицини, культури чи соціальних послуг.

Якщо в одному домогосподарстві проживає кілька людей, які мають право на пільгу, вона нараховується одній особі — тому, хто має вищий відсоток знижки за законом.

