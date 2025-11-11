Оплата коммуналки в 2025 — кому зимой часть расходов будет покрывать государство

Женщина оплачивает коммуналку через кассу. Фото: УНИАН

В Украине сегодня более 1,5 миллиона граждан получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это одна из форм государственной поддержки, которая помогает определенным категориям населения частично или полностью компенсировать расходы на коммуналку.

О том, кому государство будет покрывать часть расходов на коммунальные услуги этой зимой, рассказали в Telegram-канале "Ты же Юрист".

Реклама

Читайте также:

Что такое льготы на ЖКУ и на какие услуги их можно оформить

Льготы — это скидки или преимущества, предусмотренные законом для отдельных групп людей. Они могут предоставляться с учетом доходов семьи или без этого — в зависимости от статуса льготника. Государство может компенсировать расходы на оплату таких услуг:

вывоз мусора;

отопление, электроэнергия, газ;

холодная и горячая вода, водоотвод;

управление многоквартирным домом;

приобретение твердого топлива или сжиженного газа;

жилье (аренда, содержание дома и придомовой территории).

Кто имеет право на льготы в 2025 году

В 2025 году льготную оплату жилищно-коммунальных услуг могут получать:

участники Революции Достоинства, которые получили повреждения;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и их семьи;

многодетные и приемные семьи, детские дома семейного типа;

ветераны военной службы, правоохранительных органов и семьи погибших работников;

семьи работников службы гражданской защиты, погибших при исполнении обязанностей;

лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий и семьи погибших военных;

реабилитированные граждане, бывшие узники концлагерей и жертвы нацистских преследований;

пенсионеры, которые работали в сельской местности в сфере образования, медицины, культуры или социальных услуг.

Если в одном домохозяйстве проживает несколько человек, имеющих право на льготу, она начисляется одному лицу — тому, кто имеет более высокий процент скидки по закону.

Ранее мы писали, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил об усилении надзора за всеми государственными программами социальной поддержки граждан. Отныне требования для назначения субсидий стали жестче, а процесс проверки — более тщательным и углубленным.

Также мы рассказывали, что в Украине звание "ребенок войны" получают лица, которым на момент окончания Второй мировой войны не исполнилось 18 лет. Такой статус имеет значение, поскольку обеспечивает гражданам доступ к ряду государственных льгот и социальных гарантий.