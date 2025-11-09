Проверка получателей субсидии — кто может потерять выплаты на зиму

Деньги на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объявил об усилении контроля за всеми программами социальной поддержки населения. Теперь условия для получения субсидии стали более строгими, а проверки — более детальными.

О том, какие данные получателя субсидии могут проверить и почему отменяют выплаты в 2025 году, отмечается на сайте Пенсионного фонда Украины.

Кто рискует остаться без субсидии в 2025 году

Государственную поддержку могут временно приостановить или полностью отменить, если обнаружат:

скрытые доходы;

ошибки или неточности в представленных данных;

большие финансовые расходы, которые не соответствуют задекларированным доходам.

ПФУ получил доступ к большему количеству государственных баз — банковских счетов, данных о недвижимости и транспорте. Это позволяет быстро проверять информацию о каждом получателе помощи.

По каким причинам могут отказать в субсидии

Пенсионный фонд тщательно анализирует имущественное положение и доходы заявителей. Самые распространенные причины отказа следующие:

Ошибки в декларации: даже мелкая неточность может стать основанием для отказа. Статус ФЛП: даже если предприниматель не работает, этот статус считается источником дохода. Переводы из-за границы: деньги от родственников или друзей часто засчитывают в общий доход. Крупные покупки: если кто-то из членов семьи потратил более 100 тысяч гривен, субсидию могут отменить. Дополнительное имущество: вторая квартира, дом или автомобиль младше пяти лет — также повод для отказа. Депозиты или значительные суммы на счетах: такие средства считаются показателем финансовой платежеспособности.

Как изменились условия назначения субсидий на твердое топливо в 2025 году

По постановлению Кабмина №1157, домохозяйства, которые отапливают жилье дровами или углем, теперь могут получать или субсидию, или денежную помощь от доноров.

Получать оба вида поддержки одновременно запрещено. Однако остается право на субсидию для других коммунальных услуг: электроэнергии, воды и газа.

Кто потеряет субсидию из-за долгов и как восстановить выплаты

Если задолженность за коммунальные услуги превышает 680 гривен и не оплачивается более трех месяцев, начисление субсидии могут остановить. Чтобы возобновить выплаты, достаточно заключить договор о реструктуризации долга с поставщиком услуг.

Ранее мы писали, что некоторые пенсионеры имеют право на скидки или даже полностью освобождаются от оплаты коммунальных услуг. Такие льготы предоставляются гражданам, которые ранее были работниками отдельных государственных или коммунальных организаций.

Также мы рассказывали, что с октября в Украине началось назначение жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026. Пенсионный фонд автоматически продлил выплаты для тех, кто уже пользовался государственной помощью, а также для получателей, у которых в летний период была "нулевая" субсидия.