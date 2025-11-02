Субсидия на отопительный сезон — почему некоторым украинцам не придут деньги за октябрь

Женщина заполняет документы на субсидию. Фото: УНИАН

С октября в Украине назначают жилищные субсидии на отопительный период 2025-2026 годов. Пенсионный фонд автоматически продлил выплаты тем, кто уже получал помощь, а также тем, у кого летом действовала "нулевая" субсидия.

О том, почему украинцы, которые не успели оформить субсидию до 1 ноября, потеряют часть денег, объяснила начальница управления по обслуживанию граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области Надежда Семенюк.

Читайте также:

Кто должен подать новое заявление для назначения субсидии

В 2025 году лично обратиться с документами для получения субсидии должны граждане, у которых:

субсидия оформляется впервые;

после 1 октября изменился состав семьи или количество зарегистрированных в жилье лиц;

изменились виды жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство;

ранее было отказано в субсидии из-за наличия долга, но теперь этот долг уплачен, заключен договор реструктуризации или продолжается судебное разбирательство.

Кто не получит субсидию за октябрь

Тем, кто успел подать заявление с 1 октября по 30 ноября включительно, субсидию начислили с начала отопительного сезона — то есть с 16 октября. Если обращение состоится позже — помощь будет назначена с месяца подачи документов. То есть деньги за октябрь люди уже получить не смогут.

Размер субсидии будут определять с учетом доходов членов домохозяйства за первый и второй кварталы 2025 года, а пенсионные выплаты будут учитываться за август 2025-го.

Кому вообще могут отказать в субсидии

Надежда Семенюк напомнила, что домохозяйства, которые имеют долг за коммунальные услуги более трех месяцев, могут потерять право на получение субсидии, если сумма долга превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн). Однако, если долг уже погашен, заключен договор реструктуризации или продолжается судебное разбирательство, субсидия может быть назначена.

Также помощь не будут предоставлять, если среди членов домохозяйства есть совершеннолетние лица, которые в течение расчетного периода находились за границей суммарно более 60 дней.

Ранее мы писали, что некоторые украинские пенсионеры могут получить скидку или полное освобождение от уплаты за коммунальные услуги. Такие льготы предоставляют тем, кто ранее работал в государственных или коммунальных учреждениях.

Также мы рассказывали, что для оформления субсидии, пенсионерам нужно иметь одну справку. Ее, вместе с другими документами, следует подать в Пенсионный фонд. Это можно сделать лично в сервисном центре или онлайн.