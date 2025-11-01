Субсидии на зиму — какую справку нужно иметь пенсионерам в 2025 году

Пожилой мужчина в отделении Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

Чтобы воспользоваться некоторыми государственными услугами и программами, украинским пенсионерам нужно подать одну справку в Пенсионный фонд. Документ можно предоставить как лично в сервисном центре, так и дистанционно через интернет.

О том, какую справку нужно предоставить пенсионерам при оформлении субсидии и как ее получить в 2025 году, рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Какая справка нужна пенсионерам для оформления субсидии

Справка о доходах пенсионерам необходима, в частности, при оформлении жилищных субсидий на новый отопительный сезон 2025-2026 годов. Кроме того, ее могут потребовать:

при получении пенсионного удостоверения;

для получения социальных выплат или услуг, требующих подтверждения дохода;

при выезде за границу для подтверждения финансовой состоятельности или перевода пенсии.

Как получить справку о доходах в 2025 году

Получить справку можно тремя способами:

Через веб-портал электронных услуг ПФУ. В мобильном приложении Пенсионного фонда. Лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Чтобы заказать справку онлайн через веб-портал, нужно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), а дальше:

Перейти в раздел "Коммуникации с ПФУ" и выбрать пункт "Запрос на получение е-документов". Указать нужный тип справки, заполнить все обязательные поля, определить период, за который нужна справка. Дать согласие на обработку персональных данных и нажать "Отправить в ПФУ".

Проверить состояние обработки заявления можно в разделе "Мои обращения" на портале.

