Субсидії на зиму — яку довідку потрібно мати пенсіонерам у 2025 році

Щоб скористатись деякими державними послугами та програмами, українським пенсіонерам потрібно подати одну довідку до Пенсійного фонду. Документ можна надати як особисто у сервісному центрі, так і дистанційно через інтернет.

Про те, яку довідку потрібно надати пенсіонерам при оформленні субсидії та як її отримати у 2025 році, розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

Яка довідка потрібна пенсіонерам для оформлення субсидії

Довідка про доходи пенсіонерам необхідна, зокрема, при оформленні житлових субсидій на новий опалювальний сезон 2025–2026 років. Крім того, її можуть вимагати:

під час отримання пенсійного посвідчення;

для отримання соціальних виплат чи послуг, що потребують підтвердження доходу;

при виїзді за кордон для підтвердження фінансової спроможності або переведення пенсії.

Як отримати довідку про доходи у 2025 році

Отримати довідку можна трьома способами:

Через вебпортал електронних послуг ПФУ. У мобільному застосунку Пенсійного фонду. Особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Щоб замовити довідку онлайн через вебпортал, потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), а далі:

Перейти до розділу "Комунікації з ПФУ" та обрати пункт "Запит на отримання е-документів". Вказати потрібний тип довідки, заповнити всі обов’язкові поля, визначити період, за який потрібна довідка. Дати згоду на обробку персональних даних і натиснути "Відправити до ПФУ".

Перевірити стан обробки заяви можна у розділі "Мої звернення" на порталі.

Раніше ми писали, що українці, які користуються державною соціальною підтримкою, повинні пройти процедуру фізичної ідентифікації до 1 листопада 2025 року. У разі невиконання цієї вимоги виплати можуть бути тимчасово зупинені.

Також ми розповідали, що у листопаді 2025 року окремі українці можуть звернути увагу, що сума отриманої пенсії на їхньому рахунку стала меншою. Хоча це може здатися помилкою, насправді існують законні причини, через які розмір виплат може бути тимчасово зменшений.