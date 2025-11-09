Перевірка отримувачів субсидії — хто може втратити виплати на зиму

Гроші на комунальних платіжках. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) оголосив про посилення контролю за всіма програмами соціальної підтримки населення. Тепер умови для отримання субсидії стали суворішими, а перевірки — більш детальними.

Про те, які дані отримувача субсидії можуть перевірити та чому скасовують виплати у 2025 році, зазначається на сайті Пенсійного фонду України.

Реклама

Читайте також:

Хто ризикує залишитися без субсидії у 2025 році

Державну підтримку можуть тимчасово призупинити або повністю скасувати, якщо виявлять:

приховані доходи;

помилки чи неточності у поданих даних;

великі фінансові витрати, які не відповідають задекларованим доходам.

ПФУ отримав доступ до більшої кількості державних баз — банківських рахунків, даних про нерухомість і транспорт. Це дозволяє швидко перевіряти інформацію про кожного отримувача допомоги.

Через які причини можуть відмовити в субсидії

Пенсійний фонд ретельно аналізує майновий стан і доходи заявників. Найпоширеніші причини відмови такі:

Помилки в декларації: навіть дрібна неточність може стати підставою для відмови. Статус ФОП: навіть якщо підприємець не працює, цей статус вважається джерелом доходу. Перекази з-за кордону: гроші від родичів або друзів часто зараховують до загального доходу. Великі покупки: якщо хтось із членів сім’ї витратив понад 100 тисяч гривень, субсидію можуть скасувати. Додаткове майно: друга квартира, будинок або автомобіль молодше п’яти років — також привід для відмови. Депозити або значні суми на рахунках: такі кошти вважаються показником фінансової платоспроможності.

Як змінилися умови призначення субсидій на тверде паливо у 2025 році

За постановою Кабміну №1157, домогосподарства, які опалюють житло дровами чи вугіллям, тепер можуть отримувати або субсидію, або грошову допомогу від донорів.

Отримувати обидва види підтримки одночасно заборонено. Проте залишається право на субсидію для інших комунальних послуг: електроенергії, води та газу.

Хто втратить субсидію через борги та як відновити виплати

Якщо заборгованість за комунальні послуги перевищує 680 гривень і не сплачується понад три місяці, нарахування субсидії можуть зупинити. Щоб поновити виплати, достатньо укласти договір про реструктуризацію боргу з постачальником послуг.

Раніше ми писали, що деякі пенсіонери мають право на знижки або навіть повністю звільняються від оплати комунальних послуг. Такі пільги надаються громадянам, які раніше були працівниками окремих державних чи комунальних організацій.

Також ми розповідали, що з жовтня в Україні розпочалося призначення житлових субсидій на опалювальний сезон 2025–2026. Пенсійний фонд автоматично подовжив виплати для тих, хто вже користувався державною допомогою, а також для отримувачів, у яких у літній період була "нульова" субсидія.