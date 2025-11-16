Пільги для родин з дітьми — кому компенсують 50% вартості комунальних послуг

Гроші на комунальних платіжках. Фото: Новини.LIVE

Багатодітні сім’ї, у яких виховується троє і більше дітей, мають право на державну підтримку. У 2025 такі родини також можуть оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Про те, які комунальні пільги гарантує держава багатодітним родинам та як їх оформити у 2025 році, пояснили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Які пільги передбачені у 2025 році

У 2025 році сім’ї, в яких виховується троє і більше дітей, отримують 50% знижку на:

оплату житла (в межах 21 кв. м на кожного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. м на всю родину);

комунальні послуги — електроенергію, газ, воду та інші в межах норм;

придбання твердого або рідкого пічного палива, якщо будинок не має централізованого чи електричного опалення.

Знижка нараховується, якщо середній дохід на одного члена сім’ї за останні 6 місяців не перевищує 4 240 грн (гранична сума на 2025 рік). Сім’ї, які вперше отримали статус багатодітної, обов’язково мають бути внесені до Реєстру осіб, що мають право на пільги.

Які документи потрібно надати

Для сімей, уже внесених до Реєстру пільговиків, перелік документів такий:

заява на отримання пільги;

довідка про наявність у житлі пічного опалення чи плити на твердому паливі (якщо оформлюється знижка на тверде паливо або балонний газ).

Якщо сім’я проживає не за місцем реєстрації, потрібно додати документ, що підтверджує фактичне проживання (наприклад, довідка ВПО або акт обстеження житлових умов).

