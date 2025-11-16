Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Государство оплатит 50% коммуналки — какие семьи получат скидку

Государство оплатит 50% коммуналки — какие семьи получат скидку

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 11:35
обновлено: 11:25
Льготы для семей с детьми — кому компенсируют 50% стоимости коммунальных услуг
Деньги на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE

Многодетные семьи, в которых воспитывается трое и более детей, имеют право на государственную поддержку. В 2025 такие семьи также могут оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

О том, какие коммунальные льготы гарантирует государство многодетным семьям и как их оформить в 2025 году, объяснили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Реклама
Читайте также:

Какие льготы предусмотрены в 2025 году

В 2025 году семьи, в которых воспитывается трое и более детей, получают 50% скидку на:

  • оплату жилья (в пределах 21 кв. м на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью);
  • коммунальные услуги — электроэнергию, газ, воду и другие в пределах норм;
  • приобретение твердого или жидкого печного топлива, если дом не имеет централизованного или электрического отопления.

Скидка начисляется, если средний доход на одного члена семьи за последние 6 месяцев не превышает 4 240 грн (предельная сумма на 2025 год). Семьи, которые впервые получили статус многодетной, обязательно должны быть внесены в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Какие документы нужно предоставить

Для семей, уже внесенных в Реестр льготников, перечень документов таков:

  • заявление на получение льготы;
  • справка о наличии в жилье печного отопления или плиты на твердом топливе (если оформляется скидка на твердое топливо или баллонный газ).

Если семья проживает не по месту регистрации, нужно приложить документ, подтверждающий фактическое проживание (например, справка ВПЛ или акт обследования жилищных условий).

Ранее мы писали, что в Украине более полутора миллионов человек имеют коммунальные льготы — это поддержка государства, которая частично или полностью покрывает оплату услуг для отдельных категорий граждан.

Также мы рассказывали, что пенсионеры, которые оформили выплаты после 60 лет, также могут рассчитывать на государственные привилегии. Самая распространенная из них - бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако это право действует не всегда, поэтому в определенных ситуациях пожилым людям придется покупать билет самостоятельно.

коммунальные услуги выплаты льготы помощь социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации