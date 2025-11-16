Льготы для семей с детьми — кому компенсируют 50% стоимости коммунальных услуг

Деньги на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE

Многодетные семьи, в которых воспитывается трое и более детей, имеют право на государственную поддержку. В 2025 такие семьи также могут оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

О том, какие коммунальные льготы гарантирует государство многодетным семьям и как их оформить в 2025 году, объяснили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Реклама

Читайте также:

Какие льготы предусмотрены в 2025 году

В 2025 году семьи, в которых воспитывается трое и более детей, получают 50% скидку на:

оплату жилья (в пределах 21 кв. м на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью);

коммунальные услуги — электроэнергию, газ, воду и другие в пределах норм;

приобретение твердого или жидкого печного топлива, если дом не имеет централизованного или электрического отопления.

Скидка начисляется, если средний доход на одного члена семьи за последние 6 месяцев не превышает 4 240 грн (предельная сумма на 2025 год). Семьи, которые впервые получили статус многодетной, обязательно должны быть внесены в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Какие документы нужно предоставить

Для семей, уже внесенных в Реестр льготников, перечень документов таков:

заявление на получение льготы;

справка о наличии в жилье печного отопления или плиты на твердом топливе (если оформляется скидка на твердое топливо или баллонный газ).

Если семья проживает не по месту регистрации, нужно приложить документ, подтверждающий фактическое проживание (например, справка ВПЛ или акт обследования жилищных условий).

Ранее мы писали, что в Украине более полутора миллионов человек имеют коммунальные льготы — это поддержка государства, которая частично или полностью покрывает оплату услуг для отдельных категорий граждан.

Также мы рассказывали, что пенсионеры, которые оформили выплаты после 60 лет, также могут рассчитывать на государственные привилегии. Самая распространенная из них - бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако это право действует не всегда, поэтому в определенных ситуациях пожилым людям придется покупать билет самостоятельно.