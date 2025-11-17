Через сколько лет украинцам могут "списать" коммунальные долги

Мужчина держится за голову. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы, которые из-за войны выехали за границу, оставили пустыми свои квартиры и дома. Однако им продолжают выставлять счета за коммунальные услуги, а поэтому со временем, у них могут накопиться немалые долги.

О том, как можно уменьшить или списать старые коммунальные долги, объяснили на сайте Верховной Рады Украины.

Когда можно не платить за коммунальные услуги

Если жилье пустовало более 30 дней, закон позволяет приостановить оплату за:

газ;

воду;

вывоз мусора;

электроэнергию.

Для этого нужно подать заявление поставщику услуг и приложить подтверждение, что никто не жил в квартире или доме. Для этого подойдет справка об обучении или работе за рубежом.

В то же время это правило не распространяется на отопление и взносы на содержание многоквартирного дома — за эти услуги долги все равно начисляются.

Как "списать" старые коммунальные долги

Коммунальные предприятия часто обращаются в суд, чтобы взыскать долги. Но есть важная деталь, если с момента возникновения задолженности прошло более трех лет, долг можно списать — это называется сроком исковой давности. Это можно сделать только через суд после иска коммунальных служб. Самостоятельно инициировать списание нельзя.

Стоит также отметить, что суд не применяет срок исковой давности автоматически, поэтому для этого нужно подать письменное заявление. Есть десять дней с момента получения уведомления об открытии производства для подачи ходатайства.

Если срок пропущен, можно всё равно попробовать — суд может учесть заявление, пока решение ещё не принято. После решения есть тридцать дней на апелляцию, где тоже можно просить применить срок исковой давности. Если вы не знали о принятом решении, можно просить возобновления срока обжалования и повторно подать заявление.

