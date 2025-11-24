Не только деньги на счетах — какое имущество украинцев могут забрать за долги

Люди выносят диван из помещения. Фото: Pexels

В Украине никто не может просто так забрать у должника деньги или имущество. Все действия проводят только уполномоченные лица — государственные или частные исполнители. Это происходит по четкой процедуре, предусмотренной законом.

О том, какое имущество украинцев могут забрать за долги в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какое имущество человека могут забрать за долги

Взыскание долга может происходить как через суд, так и без него, например, на основании исполнительной надписи нотариуса. В любом случае действия исполнителя регулируются законодательством и должны происходить по определенной процедуре.

Согласно статье 48 Закона Украины "Об исполнительном производстве", прежде всего взыскивают средства должника на счетах в банках или наличные. Обнаруженные деньги перечисляют на счет государственной исполнительной службы для покрытия долга.

Если денег недостаточно, взыскание распространяется на другое имущество — машины, технику и другие ценности. Должник может предлагать, какое имущество реализовать сначала, но окончательное решение всегда принимает исполнитель. При этом изъятое имущество не может превышать сумму долга.

Могут ли забрать недвижимость за долги

Согласно части 1 статьи 50 Закона "Об исполнительном производстве", взыскание на недвижимое имущество применяется только тогда, когда других средств или имущества недостаточно. Сначала берут земельные участки и другие объекты, которые не считаются жилой недвижимостью. Дом или квартира, где живет должник, конфискуют в последнюю очередь.

Кроме того, взыскание на жилье возможно только если долг превышает 20 минимальных зарплат (более 160 тыс. грн по состоянию на 2025 год). Если в жилье есть владельцы-дети или другие пользователи, для его реализации требуется разрешение органов опеки, что на практике почти невозможно получить. В таком случае исполнитель продолжает взыскание с другого имущества или возвращает документ взыскателю.

Таким образом, государство защищает несовершеннолетних и основное жилье должника, а арест недвижимости остается крайней мерой.

