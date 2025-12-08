В Украине готовят новые правила для должников — что хотят изменить

Новый механизм взыскания долгов — что хотят изменить для граждан
В Украине работают над законопроектом, который предусматривает значительное упрощение ареста имущества и внедрение автоматических действий в исполнительном производстве. Цель — улучшить процесс исполнения решений и заставить должников быстрее выполнять обязательства.
О том, как хотят изменить правила для должников и исполнительных служб, отмечается в пояснительной записке к законопроекту №14005.
Какие изменения предусматривает законопроект
Хотя документ еще должен пройти второе чтение и его должен подписать президент, он уже привлек внимание общественности. Основная причина — введение автоматизации, которая влияет на процедуру ареста имущества. После принятия закона:
- должникам могут автоматически накладывать арест на имущество;
- при попытке изменить регистрацию автомобиля МВД будет отказывать, а информация о таком действии автоматически будет передаваться исполнителям;
- должник не сможет перерегистрировать или отчуждать свое имущество, ведь подача заявления на изменение права собственности будет заблокирована для лиц, внесенных в Единый реестр должников.
"Целью законопроекта является обеспечение исполнения судебных решений и решений других органов (должностных лиц) путем цифровизации некоторых этапов исполнительного производства, оптимизации его стадий и сроков совершения исполнительных действий", — отмечается в документе.
Законопроект также предлагает серьезную автоматизацию в работе исполнительной службы, а именно:
- автоматическое обновление информации в реестре должников;
- автоматическое снятие ареста со счетов после полного погашения долга;
- обязательное подключение всех банков к информационной системе исполнительного производства;
- обмен данными между Единым реестром должников и другими реестрами, что не позволит должнику скрыть имущество.
Смогут ли отобрать жилье из-за долгов
Глава комитета по правовой политике Денис Маслов пояснил, что правила конфискации жилья не ужесточаются. Как и раньше, единственное жилье могут продать только тогда, когда сумма долга превышает 20 минимальных зарплат — и только по решению суда в рамках исполнительного производства. Также не вводят дополнительных ограничений по продаже движимого имущества.
Ранее мы писали, что некоторые украинцы могут даже не знать, что у них накопились большие долги за коммуналку. Однако в некоторых случаях часть этой суммы могут списать.
Также мы рассказывали, что списать деньги со счетов или забрать имущество должника просто так не получится. Это происходит по определенной процедуре с привлечением уполномоченных лиц.
Читайте Новини.LIVE!