В Україні готують нові правила для боржників — що хочуть змінити

В Україні працюють над законопроєктом, який передбачає значне спрощення арешту майна та впровадження автоматичних дій у виконавчому провадженні. Мета — покращити процес виконання рішень та змусити боржників швидше виконувати зобов’язання.

Про те, як хочуть змінити правила для боржників та виконавчих служб, зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту №14005.

Які зміни передбачає законопроєкт

Хоча документ ще має пройти друге читання та його повинен підписати президент, він уже привернув увагу громадськості. Основна причина — запровадження автоматизації, яка впливає на процедуру арешту майна. Після ухвалення закону:

боржникам можуть автоматично накладати арешт на майно;

при спробі змінити реєстрацію автомобіля МВС відмовлятиме, а інформація про таку дію автоматично передаватиметься виконавцям;

боржник не зможе перереєструвати чи відчужити своє майно, адже подання заяви на зміну права власності буде заблоковане для осіб, внесених до Єдиного реєстру боржників.

"Метою законопроекту є забезпечення виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) шляхом цифровізації деяких етапів виконавчого провадження, оптимізації його стадій та строків вчинення виконавчих дій", — зазначається у документі.

Законопроєкт також пропонує серйозну автоматизацію в роботі виконавчої служби, а саме:

автоматичне оновлення інформації в реєстрі боржників;

автоматичне зняття арешту з рахунків після повного погашення боргу;

обов’язкове підключення всіх банків до інформаційної системи виконавчого провадження;

обмін даними між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами, що не дозволить боржнику приховати майно.

Чи зможуть відібрати житло через борги

Голова комітету з правової політики Денис Маслов пояснив, що правила конфіскації житла не посилюються. Як і раніше, єдине житло можуть продати лише тоді, коли сума боргу перевищує 20 мінімальних зарплат — і тільки за рішенням суду в межах виконавчого провадження. Також не вводять додаткових обмежень щодо продажу рухомого майна.

