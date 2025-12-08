Відео
Головна Економіка Новий механізм стягнення боргів — що хочуть змінити для українців

Новий механізм стягнення боргів — що хочуть змінити для українців

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 14:47
В Україні готують нові правила для боржників — що хочуть змінити
Гаманець без грошей. Фото: Pexels

В Україні працюють над законопроєктом, який передбачає значне спрощення арешту майна та впровадження автоматичних дій у виконавчому провадженні. Мета — покращити процес виконання рішень та змусити боржників швидше виконувати зобов’язання.

Про те, як хочуть змінити правила для боржників та виконавчих служб, зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту №14005.

Читайте також:

Які зміни передбачає законопроєкт

Хоча документ ще має пройти друге читання та його повинен підписати президент, він уже привернув увагу громадськості. Основна причина — запровадження автоматизації, яка впливає на процедуру арешту майна. Після ухвалення закону:

  • боржникам можуть автоматично накладати арешт на майно;
  • при спробі змінити реєстрацію автомобіля МВС відмовлятиме, а інформація про таку дію автоматично передаватиметься виконавцям;
  • боржник не зможе перереєструвати чи відчужити своє майно, адже подання заяви на зміну права власності буде заблоковане для осіб, внесених до Єдиного реєстру боржників.

"Метою законопроекту є забезпечення виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) шляхом цифровізації деяких етапів виконавчого провадження, оптимізації його стадій та строків вчинення виконавчих дій", — зазначається у документі.

Законопроєкт також пропонує серйозну автоматизацію в роботі виконавчої служби, а саме:

  • автоматичне оновлення інформації в реєстрі боржників;
  • автоматичне зняття арешту з рахунків після повного погашення боргу;
  • обов’язкове підключення всіх банків до інформаційної системи виконавчого провадження;
  • обмін даними між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами, що не дозволить боржнику приховати майно.

Чи зможуть відібрати житло через борги

Голова комітету з правової політики Денис Маслов пояснив, що правила конфіскації житла не посилюються. Як і раніше, єдине житло можуть продати лише тоді, коли сума боргу перевищує 20 мінімальних зарплат — і тільки за рішенням суду в межах виконавчого провадження. Також не вводять додаткових обмежень щодо продажу рухомого майна.

Раніше ми писали, що деякі українці можуть навіть не знати, що у них накопичились великі борги за комуналку. Однак в деяких випадках частину цієї суми можуть списати. 

Також ми розповідали, що списати гроші з рахунків чи забрати майно боржника просто так не вийде. Це відбувається за певною процедурою з залученням уповноважених осіб.

борги конфіскація покарання арешт майно
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
