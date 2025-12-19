Єдине житло українців можуть виставити на торги у 2026 році — перелік причин

Людина упаковує речі в коробку. Фото: Pexels

Для багатьох людей квартира або будинок — це не лише місце для життя, а й найцінніше майно. Попри це українське законодавство передбачає випадки, коли житло можуть вилучити примусово.

Про те, чому українці можуть втратити єдине житло у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи можуть забрати єдине житло через борги

Згідно з частиною 1 статті 50 Закону України "Про виконавче провадження", стягнення на нерухомість застосовують лише тоді, коли у боржника немає грошей або іншого майна. Спочатку під арешт потрапляють земельні ділянки та нежитлові приміщення. Квартира чи будинок, де фактично проживає людина — це крайній захід.

Крім того, продати єдине житло за борги можна лише у випадку, якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних зарплат — у 2026 році це буде 172 940 гривень.

Також, якщо у квартирі зареєстровані діти або є співвласники, потрібен дозвіл органів опіки та піклування. На практиці отримати його дуже складно, тому виконавці часто шукають інше майно або повертають документи кредитору.

У яких ще випадках можливе вилучення житла

Хоча єдине житло має підвищений захист, воно не є абсолютно недоторканним. Закон дозволяє його вилучення у кількох ситуаціях:

Порушення правил користування житлом

Якщо власник використовує помешкання незаконно. Наприклад, для незаконної діяльності чи підпільного бізнесу. В такому разі це може стати підставою для штрафів або навіть конфіскації.

Рішення суду у кримінальних справах

У разі тяжких або особливо тяжких злочинів, де передбачена конфіскація майна, суд може ухвалити рішення про вилучення житла. Найчастіше йдеться про шахрайство, кіберзлочини або незаконні дії, пов’язані з наркотиками.

Заборгованість по кредиту

Якщо людина не сплачує кредит, банк або інший кредитор звертається до суду. Після рішення суду починається примусове стягнення. Спочатку списують гроші з рахунків, а якщо їх немає — накладають арешт на нерухомість, оцінюють її та продають через електронні торги.

Проте примусове стягнення тимчасово не проводять, якщо боржник або його житло знаходяться в зоні активних бойових дій чи на тимчасово окупованій території.

Раніше ми писали, що в Україні готують закон, який зробить арешт майна простішим і частково автоматичним. Це потрібно, щоб рішення виконувалися швидше, а боржники не затягували з поверненням грошей.

Також ми розповідали, що квартиру чи будинок можна продати навіть із боргами за комуналку. При цьому комунальні служби можуть прийти до нового власника з вимогою погасити ці борги.