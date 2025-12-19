Єдине житло українців можуть виставити на торги у 2026 році — перелік причин

Примусове вилучення житла — хто залишиться без квартири у 2026
Для багатьох людей квартира або будинок — це не лише місце для життя, а й найцінніше майно. Попри це українське законодавство передбачає випадки, коли житло можуть вилучити примусово.
Про те, чому українці можуть втратити єдине житло у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Чи можуть забрати єдине житло через борги
Згідно з частиною 1 статті 50 Закону України "Про виконавче провадження", стягнення на нерухомість застосовують лише тоді, коли у боржника немає грошей або іншого майна. Спочатку під арешт потрапляють земельні ділянки та нежитлові приміщення. Квартира чи будинок, де фактично проживає людина — це крайній захід.
Крім того, продати єдине житло за борги можна лише у випадку, якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних зарплат — у 2026 році це буде 172 940 гривень.
Також, якщо у квартирі зареєстровані діти або є співвласники, потрібен дозвіл органів опіки та піклування. На практиці отримати його дуже складно, тому виконавці часто шукають інше майно або повертають документи кредитору.
У яких ще випадках можливе вилучення житла
Хоча єдине житло має підвищений захист, воно не є абсолютно недоторканним. Закон дозволяє його вилучення у кількох ситуаціях:
- Порушення правил користування житлом
Якщо власник використовує помешкання незаконно. Наприклад, для незаконної діяльності чи підпільного бізнесу. В такому разі це може стати підставою для штрафів або навіть конфіскації.
- Рішення суду у кримінальних справах
У разі тяжких або особливо тяжких злочинів, де передбачена конфіскація майна, суд може ухвалити рішення про вилучення житла. Найчастіше йдеться про шахрайство, кіберзлочини або незаконні дії, пов’язані з наркотиками.
- Заборгованість по кредиту
Якщо людина не сплачує кредит, банк або інший кредитор звертається до суду. Після рішення суду починається примусове стягнення. Спочатку списують гроші з рахунків, а якщо їх немає — накладають арешт на нерухомість, оцінюють її та продають через електронні торги.
Проте примусове стягнення тимчасово не проводять, якщо боржник або його житло знаходяться в зоні активних бойових дій чи на тимчасово окупованій території.
