Почти 1300 грн на оплату коммуналки — кто может получать в 2026 году

Деньги на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году вопрос оплаты жилищно-коммунальных услуг остается одним из самых актуальных для многих украинцев. Людей интересует, что будет с тарифами на электроэнергию и как можно уменьшить расходы на свет.

О том, кто может получить компенсацию на оплату электроэнергии и какой размер помощи в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кто и какую сумму компенсации может получить в 2026 году

С 1 октября 2025 года жители территорий активных или потенциальных боевых действий начали получать дополнительную финансовую помощь на оплату электроэнергии. Выплаты осуществляются в рамках государственной Программы поддержки прифронтовых регионов.

Средства начисляются автоматически — вместе с субсидиями и социальными льготами. Обращаться в органы соцзащиты или подавать заявления не нужно. Перечисление осуществляет Пенсионный фонд Украины. Размер помощи рассчитывается так:

100 кВт-ч на одного человека;

но не более 300 кВт-ч на одно домохозяйство.

Согласно действующему тарифу на электроэнергию это:

432 гривны на одного человека;

до 1 296 гривен на семью.

Полученные средства можно использовать для оплаты электроэнергии, необходимой для освещения жилья, обогрева, работы бытовой техники или альтернативных источников энергии.

Когда выплаты прекращаются

Финансовая поддержка будет предоставляться до тех пор, пока:

семья не выедет из опасной территории;

домохозяйство не потеряет право на субсидии или льготы;

территория не получит статус условно безопасной или временно оккупированной.

Сколько стоит киловатт электричества в январе 2026 года

С 1 января 2026 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется без изменений — 4,32 грн за 1 кВт-ч. Согласно решению Правительства, такая цена гарантированно будет действовать как минимум до конца апреля 2026 года.

Когда могут пересмотреть стоимость электричества в Украине. Фото: Скриншот

После 30 апреля власти будут принимать решение: либо продлить действие тарифа, либо пересмотреть его.

Ранее мы писали, что с января украинцам будут приходить новые платежки за доставку газа. Сумма в счетах может измениться — как в большую, так и в меньшую сторону, даже без изменения самого тарифа.

Также мы рассказывали, что с 1 января 2026 года для населения сохраняется фиксированная цена на электроэнергию — 4,32 грн за кВт-ч. Однако, в ночное время с 23:00 до 7:00 действует льготная ставка — в этот период можно платить только половину от обычной цены.