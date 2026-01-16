Новые платежки по газу — кому придется платить больше в 2026 году

Газовая конфорка. Фото: УНИАН

С января украинские потребители будут получать обновленные счета за услуги по распределению (доставке) газа. При этом сумма к оплате могла как вырасти, так и уменьшиться, даже если сам тариф не менялся.

О том, почему счета украинцев за доставку газа могли измениться в 2026 году, отмечается на сайте НКРЭКУ.

Как изменились платежки за доставку газа в 2026 году

Плата за доставку газа пересматривается ежегодно. Это связано не с повышением тарифов, а с пересчетом объемов потребления. Операторы газораспределительных сетей берут фактическое использование газа за прошлый газовый год — с 1 октября по 30 сентября. Этот объем делят на 12 месяцев и умножают на действующий тариф.

Пример расчета платы за доставку газа. Фото: Скриншот/НКРЭКУ

Получается, если семья за прошлый год потребляла больше газа, ежемесячная плата за доставку может вырасти. Если же газа использовали меньше — сумма в платежке уменьшится. Также стоимость доставки отличается в зависимости от региона, ведь тариф на эту услугу устанавливает местная газораспределительная компания.

Цена за куб газа в январе 2026 года

По данным консультационного центра для населения "ГазПравда", в Украине работает восемь поставщиков газа. Часть из них предлагает только годовые тарифы, другие — годовые и месячные. Годовые цены остались без изменений, а месячные у некоторых компаний стали ниже. В январе 2026 года цены за 1 кубометр газа следующие

Yasno (Киев) — 8,46 грн (годовой и месячный). Тернопольоблгаз Сбыт — 7,96 грн (годовой). Нафтогаз Украины — 7,96 грн (годовой тариф). Прикарпат Энерго Трейд — 7,98 грн (годовой). Yasno (Днепр) — 8,46 грн (годовой и месячный). Галнафтогаз (Окко Контракт) — 7,99 грн (годовой). СветлоГаз — 9,99 грн (годовой), 24,99 грн (месячный). Львовэнергосбыт — 8,20 грн (годовой), 25,80 грн (месячный).

Большинство украинцев пользуется именно годовыми тарифами. Более 12 миллионов семей получают газ от "Нафтогаза Украины", где цена остается на уровне 7,96 грн за кубометр.

