Тарифы на газ, воду и электричество в 2026 году — сколько будут платить украинцы с 1 января

В 2026 году в Украине продолжит действовать мораторий на повышение отдельных коммунальных тарифов. Государство и в дальнейшем будет сдерживать цены на газ и электроэнергию для населения. В то же время не все услуги подпадают под мораторий, а потому тарифы на них могут измениться.

О том, сколько будут платить украинцы за газ, воду и электричество с 1 января 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Цена за куб газа в 2026 году

Стоимость природного газа для большинства украинцев останется неизменной. Около 98% домохозяйств, которые пользуются услугами компании "Нафтогаз Украины", и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр газа.

В "Нафтогазе" отмечают, что такая цена действует в рамках тарифа "Фиксированный", введенного с начала полномасштабной войны. Его действие продлено как минимум до мая 2026 года.

При этом размер платежа за распределение газа может измениться. В НКРЭКУ объясняют, что это не связано с ростом тарифов, а зависит от объемов потребления топлива в предыдущем "газовом году".

При расчетах для 2026 года используют данные за период с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025-го. Если в этот промежуток времени потребление газа выросло — суммы в платежках тоже станут больше.

Что будет с тарифами на воду в январе 2026 года

Единого моратория на повышение тарифов на водоснабжение в Украине нет. Часть водоканалов подчиняется НКРЭКУ, где цены сдерживаются. Однако большинство коммунальных предприятий принадлежат местным общинам и сами устанавливают цены.

Именно поэтому в отдельных городах и общинах тарифы на воду могут расти. Актуальную стоимость услуг следует искать на официальных сайтах местных водоканалов.

Сколько будут платить украинцы за электроэнергию с 1 января

Согласно постановлению Кабмина № 1331, в 2026 году тариф на электроэнергию для бытовых потребителей также не изменится. Цена составит 4,32 грн за 1 кВт-ч и будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года. Далее правительство или пересмотрит тариф, или продолжит его без изменений.

На сайте Yasno отмечается, что для потребителей с двухзонными счетчиками действуют следующие цены:

с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн/кВт-ч;

с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн/кВт-ч.

Тарифы для потребителей с двухзонным счетчиком. Фото: Скриншот/Yasno

Для трехзонных счетчиков тарифы следующие:

ночь (23:00-07:00) — 1,73 грн/кВт-ч;

полупиковые часы — 4,34 грн/кВт-ч;

пиковые часы — 6,48 грн/кВт-ч.

Тарифы для потребителей с трехзонным счетчиком. Фото: Скриншот/Yasno

Домохозяйства с официально зарегистрированным электроотоплением будут иметь льготы. Для них первые 2000 кВт-ч в месяц стоят 2,64 грн/кВт-ч. Льгота действует только в отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

