Коммуналка в 2026 году — тарифы на газ, воду и электричество

Дата публикации 29 декабря 2025 08:37
Тарифы на газ, воду и электричество в 2026 году — сколько будут платить украинцы с 1 января
Люди оплачивают коммуналку. Фото: УНИАН

В 2026 году в Украине продолжит действовать мораторий на повышение отдельных коммунальных тарифов. Государство и в дальнейшем будет сдерживать цены на газ и электроэнергию для населения. В то же время не все услуги подпадают под мораторий, а потому тарифы на них могут измениться.

О том, сколько будут платить украинцы за газ, воду и электричество с 1 января 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Цена за куб газа в 2026 году

Стоимость природного газа для большинства украинцев останется неизменной. Около 98% домохозяйств, которые пользуются услугами компании "Нафтогаз Украины", и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр газа.

В "Нафтогазе" отмечают, что такая цена действует в рамках тарифа "Фиксированный", введенного с начала полномасштабной войны. Его действие продлено как минимум до мая 2026 года.

При этом размер платежа за распределение газа может измениться. В НКРЭКУ объясняют, что это не связано с ростом тарифов, а зависит от объемов потребления топлива в предыдущем "газовом году".

При расчетах для 2026 года используют данные за период с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025-го. Если в этот промежуток времени потребление газа выросло — суммы в платежках тоже станут больше.

Что будет с тарифами на воду в январе 2026 года

Единого моратория на повышение тарифов на водоснабжение в Украине нет. Часть водоканалов подчиняется НКРЭКУ, где цены сдерживаются. Однако большинство коммунальных предприятий принадлежат местным общинам и сами устанавливают цены.

Именно поэтому в отдельных городах и общинах тарифы на воду могут расти. Актуальную стоимость услуг следует искать на официальных сайтах местных водоканалов.

Сколько будут платить украинцы за электроэнергию с 1 января

Согласно постановлению Кабмина № 1331, в 2026 году тариф на электроэнергию для бытовых потребителей также не изменится. Цена составит 4,32 грн за 1 кВт-ч и будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года. Далее правительство или пересмотрит тариф, или продолжит его без изменений.

На сайте Yasno отмечается, что для потребителей с двухзонными счетчиками действуют следующие цены:

  • с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн/кВт-ч;
  • с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн/кВт-ч.
Коммуналка в 2026 году — тарифы на газ, воду и электричество - фото 1
Тарифы для потребителей с двухзонным счетчиком. Фото: Скриншот/Yasno

Для трехзонных счетчиков тарифы следующие:

  • ночь (23:00-07:00) — 1,73 грн/кВт-ч;
  • полупиковые часы — 4,34 грн/кВт-ч;
  • пиковые часы — 6,48 грн/кВт-ч.
Коммуналка в 2026 году — тарифы на газ, воду и электричество - фото 2
Тарифы для потребителей с трехзонным счетчиком. Фото: Скриншот/Yasno

Домохозяйства с официально зарегистрированным электроотоплением будут иметь льготы. Для них первые 2000 кВт-ч в месяц стоят 2,64 грн/кВт-ч. Льгота действует только в отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

Ранее мы писали, что в Украине могут вырасти тарифы на доставку газа. Регулятор в сфере энергетики 2 декабря согласился вынести на обсуждение новые предложения по стоимости распределения газа.

Также мы рассказывали, что отключения электроэнергии не влияют на объемы ее потребления. Люди просто пользуются светом позже, когда электричество снова включают. В результате за месяц расходы электроэнергии почти не меняются.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
